Водители паникуют: куда попадают фото с камер наблюдения в Кишиневе

Столичная полиция дала ответ, почему камеры дорожного видеонаблюдения фотографируют все автомобили подряд без всяких на то причин.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Уже в течение нескольких лет в Кишиневе работают камеры дорожного видеонаблюдения.

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Устанавливая данную систему мониторинга, правоохранительные органы планировали увеличить бдительность водителей. Однако у многих до сих пор возникают вопросы по поводу работы камер. К примеру, для чего камеры фотографируют все автомобили подряд без всяких причин.

Как пояснил Sputnik пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол водители, которые не нарушают правила дорожного движения, переживать не стоит.

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"Камеры так запрограммированы. Есть те, которые снимают видео или фотографируют. Если водитель не нарушил ПДД, то на сервере это даже не сохраняется. Фиксируются только видео и фото транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения", — сказал Апостол.

Таким образом, переживать о том, что машина может оказаться в базе, могут только те, кто нарушил ПДД.