Водители паникуют: куда попадают фото с камер наблюдения в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Уже в течение нескольких лет в Кишиневе работают камеры дорожного видеонаблюдения.
Как пояснил Sputnik пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол водители, которые не нарушают правила дорожного движения, переживать не стоит.
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"Камеры так запрограммированы. Есть те, которые снимают видео или фотографируют. Если водитель не нарушил ПДД, то на сервере это даже не сохраняется. Фиксируются только видео и фото транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения", — сказал Апостол.
Таким образом, переживать о том, что машина может оказаться в базе, могут только те, кто нарушил ПДД.