Что сказал Додон о статусе русского языка в Молдове

Молдавский лидер прокомментировал статус русского языка в республике, обозначив свою позицию на этот счет.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул важность сохранения русского языка как языка межнационального общения, поскольку одна треть жителей республики — русскоязычные. Соответствующее заявление молдавский лидер сделал в рамках XVII Республиканского этнокультурного фестиваля.

"Республика Молдова — общий дом для всех проживающих здесь народов, и нам нечего делить. Считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы наша Молдова осталась навеки для наших детей и внуков. Также подчеркнул важность сохранения русского языка как языка межнационального общения, поскольку одна треть жителей страны — русскоязычные", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ>>>

Кроме того, он также сообщил, что по многочисленным просьбам представителей этнокультурных организаций принял решение учредить должность профильного советника, и в ближайшие недели будет подписан соответствующий указ.