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Свадебный букет невесты

Не свадьба, а "гонка вооружений": как в Молдове извратили священный обряд

CC BY 2.0 / Ly Thien Hoang (Lee) / LTH_5712E
Общество
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Топ-5 ошибок на свадьбе: когда высокомерие и желание окупить праздник важнее семейного счастья молодых.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik, Елена Комолова. Свадьба, кажется, уже перестала быть праздником для молодых, а превратилась в своеобразное испытание на прочность для будущей семьи. Молдавская свадьба — это не просто пышное торжество с красивыми обычаями, богатым столом и гуляниями, плавно растягивающимися на несколько дней, в какой-то степени этот ритуал перерос в "гонку вооружений". В своем соперничестве за звание "моя свадьба будет лучше и богаче, чем у кумэтру" многие пары совершают одни и те же ошибки…

Не свадьба, а эстафета…

Молдавская свадьба известна своей роскошью и обилием обычаев. Часто молодые стараются уместить все в один день — и съемки, и роспись, и венчание, и поездку за нанашами, и ресторан с гуляниями до утра. За сутки молодые просто не успевают насладиться праздником в их честь, развлечься и пообщаться с гостями, а к концу торжества молодые выжаты как лимон.

Мемориальный Комплекс Вечность
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Мемориальный Комплекс "Вечность"

В Молдове не особо развит тайминг свадебных мероприятий, и молодые чаще всего берут дело в свои руки, распределяя время так, как считают нужным. В итоге происходит сумбур с опозданиями и отклонением от графика, нервами и испорченным настроением.

Свадьба
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Совет: свадебный день лучше начинать пораньше, а не откладывать в надежде, что, выспавшись, будет хорошее настроение и все можно будет успеть. Как говорится, чем раньше начать день, тем больше времени на распределение всех мероприятий. Некоторые растягивают официальные мероприятия на несколько дней.

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Отцы и дети, или борьба поколений

Взгляды молодежи, как правило, достаточно сильно расходятся с предложениями их родителей. Возникают нередко не просто споры, а серьезные конфликты на этой почве — вплоть до отмены свадьбы. К примеру, одна сторона считает, что гостей должно быть как можно больше, другие уверены, что свадьба должна быть скромнее — только для близких. Непонимание может появиться из-за обрядов, интерес к которым молодежь начинает терять. К тому же в каждой семье эти традиции могут отличаться друг от друга. Предметом спора могут оказаться и конкурсы.

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Совет: молодым лучше собраться за большим столом вместе с родителями и ведущим свадьбы и попробовать прийти к компромиссам по поводу традиций, конкурсом и числу гостей.

Кристина Подорникова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кредит на свадьбу и жадные гости

Чтобы свадьба была лучше, чем у соседа, в нашей стране некоторые прибегают к тому, что берут на организацию торжества кредит в банке. Но вот вопрос — окупится ли праздник. Времена все-таки кризисные… Стоит помнить, что есть и просто жадные люди. Поэтому рассчитывать на то, что, пригласив больше гостей, можно окупить вложенные в свадьбу деньги — не совсем правильно.

Совет: начинать семейную жизнь лучше без долгов, грамотно планировать свадьбу, находить возможности сэкономить на мелочах, от которых в принципе можно отказаться. Ведь сэкономленные средства будут для молодоженов совсем не лишними.

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Детские мечты и взрослые запросы

Детская мечта — сказочное платье и принц на белом коне несколько мутировала. Потребность современных барышень в принце осталась, но вот конь уже им и даром не сдался. 

Кристина Подорникова
© Sputnik / Osmatesco
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Теперь невесты ждут под своими окнами благоверного в роскошном лимузине. Да, только в погоне за мечтой молодые забывают о здравом смысле и рассудительности. Ведь лимузин — это не только дорогое средство передвижения, но и весьма громоздкое — по кишиневским дорогам и улицам на нем не везде проедешь. Многие пары даже не задумываются над тем, сколько денег они теряют, заказывая такую машину на день, а по факту могут прокатиться на ней максимум час-полтора.

Совет: лучше грамотно спланировать свои расходы, а если все-таки от лимузина отказаться невозможно, то стоит его заказывать за пару часов до приезда в ресторан, а не с самого утра. Таким образом, можно и значительно сэкономить и эффектно появиться перед гостями.

Fashion is my profession

Выбирая свадебный наряд надо помнить, что в нем невесте/жениху придется находиться весь день — и в ЗАГСе, и в церкви, и на фотосессии, и в ресторане, и танцевать, и даже резать торт. На шпильке хоть и красиво, но вряд ли невеста сможет пройти на них всю дистанцию, не моргнув глазом.

Молодожены позируют свадебному фотографу
© AP Photo / Frank Augstein
Почему в Молдове свадьбы никогда не окупаются, а фотографы не работают после полуночи

Совет: костюм, платье, обувь должны быть удобными. Если "жертв красоты" не избежать, то лучше обзавестись сменкой — второе платье, запасная рубашка для жениха и просторная обувь, чтобы можно было зажечь на танцполе и чувствовать себя комфортно после всех официальных мероприятий и фотоссесий.

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Фото на память

Со свадьбы начинаются первые семейные фотографии молодых, и лучше уделить отдельное время для съемок со своей второй половинкой, а не тащить за собой весь отряд гостей и родственников. Ведь молодым придется озаботиться транспортом для перевозки близких к локации для съемок и сделать так, чтобы гости на месте не скучали. Более того, селфиманы и "советчики" будут только мешать молодым сосредоточиться друг на друге. Кроме того, съемки с большим числом людей занимают много времени и можно просто опоздать на следующий этап своего праздника.

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Совет: фотографии с родными и друзьями можно сделать в зале, где пройдут основные торжества, организовав красивую фотозону. Таким образом, у молодых будут снимки со всеми гостями их праздника. А для свадебной фотосессии достаточно будет подружки невесты, которая в случае чего поможет поправить платье, фату или макияж.

Мораль сей басни такова…

В Молдове к свадьбам действительно относятся по-особому. Праздник обязательно должен быть не таким как у всех. Однако в своем стремлении сделать свадьбу "лучше, чем у соседа" молодые люди собственными руками этот красивый обряд превращают чуть ли не в "гонку вооружений". 

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Теги:
топ-5 ошибок на свадьбе, ритуал, гонка вооружений, обряд, свадьба, Молдова
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