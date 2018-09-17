О чем говорили посол России в Молдове и православные иереи

Встреча состоялась в рамках проведения в Кишиневе Международного конгресса семьи.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов встретился с протоиереем Русской православной церкви Дмитрием Смирновым и настоятелем кишиневского храма св. Георгия Николаем Флоринским.

© Sputnik / Андрей Стенин Зачем Молдове навязывают "голубизну", или как уберечь детей от аморальности

Встреча проходила в рамках мероприятий Двенадцатого Всемирного конгресса семьи в Кишиневе, сообщает пресс-служба Посольства России в Молдове.

Додон принял делегацию из Ватикана: о чем они говорили >>>

Собеседники подчеркнули важность затронутых на Конгрессе тем, подкрепляющих подходы российской стороны к защите и популяризации традиционных ценностей, разделяемых народами России и Молдовы.

С 14 по 16 сентября в Кишиневе под эгидой президента Республики Молдова проходит Всемирный конгресс семьи. Мероприятие посвящено тематике защиты и поддержки семьи, а также культурно-духовных ценностей. Участие в нем принимают гости из нескольких десятков стран мира. В их числе — государственные деятели, представители религиозных конфессий, гражданского общества и научно-экспертных кругов.