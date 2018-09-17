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Гороскоп

Кого ждет яркий успех: точный астропрогноз на неделю 17 - 23 сентября

CC0 / Pixabay / herwigclaeys0
Общество
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Самый точный астропрогноз для всех знаков зодиака: когда визуализировать свои мечты, заниматься финансами, путешествовать и любить на неделе с 17 по 23 сентября.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Колумнист Sputnik Грузия, известный астролог Михаил Цагарели рассказал, что первая половина грядущей недели принесет немного негатива, так как Земля продолжает пребывать в негативной энергозоне. С 20 сентября она переходит в положительную энергозону. 

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Это обязательно отразится не только на настроении и здоровье людей, но и на их деловых возможностях. Вторая половина недели обещает быть более эффектной, гармоничной и подарит больше шансов для успеха. Причем в разных областях. Это может быть личная сфера, бизнес, карьера и так далее.

Визуализируйте свои мечты и цели

В субботу, 22 сентября, нас ждет день сакральных энергий. Это день осеннего равноденствия. Этот день помогает людям выздоравливать. В этот день вы можете как традиционными, так и нетрадиционными методами, при общении с природой в том числе, добиться прекрасных результатов с точки зрения улучшения здоровья.

В этот день обязательно помечтайте. Подумайте о том, чего вы хотите добиться. Визуализация ваших целей, фантазий даст вам возможность перенести это в скором будущем в материальную сферу. Люди, которые сумеют визуализировать свои мечты, потом их реализуют. Для этого день 22 сентября очень хорош. 

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Проведите этот день на как можно более оптимистической ноте. Это хороший период для того, чтобы начать новое дело. Это день фортуны, которая благоволит людям, максимально помогает добиваться не только успехов, но и серьезных положительных изменений в жизни. Постарайтесь быть оптимистом. Не конфликтуйте, переходите на позитивную волну, мыслите позитивно. Это день, который резко увеличит ваши шансы и возможности.

Чего от нас требует знак Весы?

Солнце 22 сентября покидает знак Девы и переходит в знак Весы, который в течение одного месяца будет руководить нами. Весы – это самый миролюбивый знак из всех двенадцати. Приоритетным фактором будет спокойствие, дружелюбие и проявление позитивных качеств характера. В эту пору надо добиваться решения сложных вопросов путем компромисса и дипломатии. Так что люди, которые смогут проявить эти качества в полной мере, могут рассчитывать на успех.

В это время могут проявляться такие мешающие факторы, как поспешность в действиях и решениях. Их надо держать в узде под контролем. 

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Отношение людей к искусству, к красоте, к комфорту резко усилится. Поэтому в течение следующего месяца следует как можно чаще общаться со сферой культуры, поэзии, литературы. Эти сферы сейчас будут очень важны.

Весы — самый справедливый знак зодиака и ждет, чтобы мы с 22 сентября проявляли максимальную справедливость и защищали ее.

Еще один важный день

В воскресенье, 23 сентября планета интеллекта Меркурий переходит в знак Весы, где она будет находится до 11 октября. Этот фактор резко увеличит интеллектуальный потенциал в людях, особенный интерес опять-таки к красоте, пониманию красоты. Люди будут лучше чувствовать структуру красоты. Так что наступает очень благоприятное время для дизайна, архитектуры, искусства. Также начинается очень хороший период для творческой работы. 

Пара
CC BY 2.0 / Luis Hernandez
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Стоит отметить, что иногда раздвоение, которое относится к Весам, будет проявляться в характере у некоторых людей. Так что постарайтесь быстро и правильно делать выбор и будете более успешны.

Деньги, путешествия, любовь

Людям, занимающиеся финансами и бизнесом, будет интересно узнать, что период с 17 по 19 сентября удачен для поиска финансовой поддержки. Можно найти спонсора, укрепить партнерские отношения, даже решить имущественные и хозяйственные проблемы. С 19 по 23 сентября можно будет найти выход из любой сложной ситуации. Это касается бизнеса и поиска работы.

Что касается путешествий, то 17 сентября можно смело отправляться в дорогу за новыми впечатлениями. Это хороший период для покупки и продажи автомобиля. С 18 по 23 сентября не будет никаких преград ни на море, ни на суше. Путешествуйте без проблем и получайте удовольствие.

Любовные и партнерские отношения: 17, 18 и 19 сентября жажда приключений способна привести к изменам, или же к мимолетным романам. Будьте на стороже, тем более, если вы переживаете кризис в отношениях. В дни же 20-23 сентября, если вы полагаете, что вас недооценивают, то смело и без сожаления закрывайте дверь и не оглядывайтесь. Знайте, что где-то рядом ваша истинная любовь.

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