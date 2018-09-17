Кишиневцы, знайте - в столице изменились маршруты общественного транспорта

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Еще один участок в центре Кишинева перекроют, из-за этого изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

"В период с 17 сентября по 21 октября этого года приостановят движение транспорта по столичной улице Тигина на отрезке между улицами Букурешть и Щусева в связи с проведением работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей", — сообщили в примэрии.

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В связи с этим общественный транспорт будет ходить иначе:

Автобусы №9 будут ездить с улицы Тигина по проспекту Штефана чел Маре, улицам Измаильская, Бернардацци, Тигина, Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №125 и 191 будут следовать с улицы Букурешть по улицам Измаильская, Бернардацци, Тигина, Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №178 и 192 будут ходить с улицы Тигина по улицам Букуршеть, Александри и далее по установленному маршруту.

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Микроавтобусы №190 будут ездить с улицы Тигина по улицам Букуршеть, Измаильская, Бернардацци, Тигина, Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

К слову, ранее в примэрии сообщили, что до 14 октября будет приостановлено движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Тома Чорба и Петру Мовилэ. Подобные меры связаны с выполнением работ по прокладке сетей в рамках проекта по восстановлению трех улиц в центральном секторе столицы. Общественный транспорт будет ходить иначе. Как именно можно ознакомиться здесь.

В то же время, согласно тому же проекту, перекрытым до 14 октября остается и участок улицы 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Измаильская и Тигина. В связи с этим микроавтобусы №103 будут ездить с улицы 31 августа по улице Армянская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленном маршруту.