В Молдову на МРЭФ-2018 приедут сотни российских бизнесменов

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Более двухсот бизнесменов из России, в том числе пятьдесят предпринимателей из Москвы приедут в Молдову для участия в первом Молдавско-российском экономическом форуме, который состоится в Кишиневе 20-22 сентября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдо-российский экономический форум: новые горизонты сотрудничества

В рамках этого представительного экономического форума планируется обсудить актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности открытия новых свободных экономических зон, налоговые реформы и многое другое. Будут проведены более 10 деловых мероприятий, 8 рабочих секций и пленарное заседание под названием "Молдова зовет".

Среди российских регионов на форуме московский бизнес представляет самую многочисленную делегацию. В нее вошли уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнес-посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка, президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, президент группы Zenden Андрей Павлов, генеральный директор "Виктория Эстейт" Евгений Ростов, генеральный директор "УК Горкунов" Борис Горкунов и другие.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Бизнес в предвкушении: чего ждать от молдавско-российского экономического форума

Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики, включая туризм, строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, химическую и транспортную отрасли, ресторанный сектор, а также информационные технологии.

К ним также присоедились "большая четверка" бизнес-объединений России, представители институтов развития, включая Агентство стратегических инициатив и международного экспертного сообщества.

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"Российский бизнес заинтересован в выходе на молдавский рынок в силу тех преференций, которые дают ее уникальное географическое и геоэкономическое положение, а также режимы многочисленных Свободных экономических зон, — подчеркнул сопредседатель "Деловой России", председатель московского отделения организации Андрей Назаров. — При этом мы рассчитываем увидеть проявление этой заинтересованности уже не только на словах, но и в денежном эквиваленте. Сейчас готовится ряд соглашений на сумму более 100 миллионов долларов", — заметил он.

Молдо-Российский Экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический Совет. Генеральный информационный партнёр Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Подробная информация на официальном сайте форума: http://mref.info