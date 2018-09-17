Кишинев попал в топ-10 популярных осенних туристических направлений

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Определен список самых популярных городов СНГ для осенних путешествий российских туристов.

© Sputnik / Владимир Родионов Молдавский МИД сделал предупреждение для тех, кто планирует отдых в Греции

Столица Молдовы также оказалась в этом топ-10.

"Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов. Турпоездки в Молдову совершают в среднем на пять дней и расходуют на проживание до 45 долларов в сутки", — отметили в агентстве Турстат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.