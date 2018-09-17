Рекордный улов: "заморозили" миллионы, нажитые несколькими молдаванами

Правоохранительные органы наложили секвестр на миллионы леев: это, как подчеркнули в антикоррупционном центре, рекорд.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Только за прошедшую неделю в Молдове наложен секвестр на добытое преступным путем имущество, стоимость которого превышает 16,7 миллиона леев (свыше 99 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка республики). Это оказался рекордный показатель, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

"Рекорд — Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило секвестр на собственность и счета на общую сумму в 16 миллионов 707 тысяч 283 лея. В канцелярии НАЦ зарегистрировано 932 материала", — отметили в антикоррупционном центре.

По данным структуры, в изоляторе антикоррупционного центра находятся четверо граждан, еще 16 человек помещены в пенитенциары, а 26 — отбывают домашний арест.