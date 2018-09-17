Президент Молдовы раскрыл детали визита в республику патриарха Кирилла

Предстоятель Русской церкви прибудет этой осенью с пасторским визитом в Молдову: что планирует посетить патриарх Кирилл.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что предстоящий нынешней осенью визит в республику патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет носить пастырский характер.

Молдавский лидер провел в понедельник встречу с викарием патриарха, руководителем Административного секретариата Московской патриархии, архиепископом Солнечногорским Сергием, который прибыл в Кишинев для обсуждения программы поездки главы РПЦ в республику.

"Было отмечено, что его святейшество придает особое значение этому первосвятительскому визиту в Молдову, поэтому он охватит не только город Кишинев, но и несколько епархиальных центров, и будет носить пастырский характер", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По словам президента, предполагается, что в рамках поездки патриарх Кирилл также проведет встречи с высшим руководством нашей страны.

Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в Молдову — в 2011 и 2013 годах.