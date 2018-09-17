23:59 17 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.80
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Девушка

Женщина в Кишиневе устроила стриптиз прямо на улице средь бела дня

CC0 / Pixabay / chrisvg
Общество
Получить короткую ссылку
515 0 0

Кишинев – город контрастов: чего только не встретишь на улицах столицы Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Кто говорил, что пляжный сезон заканчивается. В Кишиневе он продолжается — некая женщина превратила столичную остановку общественного транспорта в шезлонг. Покрыв лавку леопардовым пледом, она решила принять солнечные ванны. На этом история могла бы закончиться, но таинственная незнакомка посчитала, что для получения качественного загара, ей нужно освободиться от одежды. Не обращая никакого внимания на прохожих, женщина начала раздеваться.

Ранее общественность шокировал другой инцидент в Кишиневе — мужчина решил принять душ "в чем мать родила" у главного здания Генеральной прокуратуры Республики Молдова.

По теме

Извращенец в парке Кишинева: выходка осталась безнаказанной
В пригороде Кишинева задержан сексуальный извращенец
Теги:
остановка общественного транспорта, стриптиз, загар, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Американская актриса Оливия Уайлд на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Элегантные и сексуальные: гостьи кинофестиваля в Торонто
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться