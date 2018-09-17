Женщина в Кишиневе устроила стриптиз прямо на улице средь бела дня

Кишинев – город контрастов: чего только не встретишь на улицах столицы Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Кто говорил, что пляжный сезон заканчивается. В Кишиневе он продолжается — некая женщина превратила столичную остановку общественного транспорта в шезлонг. Покрыв лавку леопардовым пледом, она решила принять солнечные ванны. На этом история могла бы закончиться, но таинственная незнакомка посчитала, что для получения качественного загара, ей нужно освободиться от одежды. Не обращая никакого внимания на прохожих, женщина начала раздеваться.

Ранее общественность шокировал другой инцидент в Кишиневе — мужчина решил принять душ "в чем мать родила" у главного здания Генеральной прокуратуры Республики Молдова.