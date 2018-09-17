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Студенты. Архивное фото

В Молдове решили, как удержать молодежь от решения учиться за границей

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Список получателей почетных стипендий уже составлен, а суммы этого материального поощрения распределены.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Почетные стипендии в течение 2018-2019 учебного года будут получать 77 студентов вузов и учащихся профессиональных школ и колледжей Молдовы.
Список этих молодых людей был утвержден кабинетом министров, сообщает пресс-служба правительства.

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Стипендий президента Молдовы удостоились 10 студентов вузов, — они будут получать по 1320 леев в месяц, — и пять учащихся профшкол и колледжей, — по 1025 леев в месяц.

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Республиканские почетные стипендии присуждены 12 студентам университетов — по 1455 леев в месяц.

Тридцать студентов стали обладателями правительственных стипендий — 1210 леев в месяц, а 20 учащихся профшкол и колледжей будут получать стипендию "Гаудеамус" — 880 леев в месяц.

По данным Национального бюро статистики, если в 2010-2011 учебном году в государственных и частных вузах учились почти 108 тысяч студентов, то в 2017-2018 году — немногим более 65 тысяч.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе, что число студентов в 2018 году сократилось на 30% в сравнении с данными пятилетней давности.

Всего в республике насчитывается 29 университетов, из которых 19 — государственных, а 10 — частных.

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Теги:
профессиональное образование, университеты, колледжи, студенты, вузы, стипендии, правительство, Молдова, Общество
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