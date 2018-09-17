Автостанции Молдовы после громких обысков - решение найдено

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В течение следующих трех лет будут обновлены 30 филиалов госпредприятия "Автовокзалы и автостанции" (Gările și Stațiile Auto).
На эти нужды будет выделено 200 миллионов леев, сообщает пресс-служба правительства.
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Кабмин Молдовы принял решение, что проект будет воплощен в жизнь на условиях публично-частного партнерства. То есть, частному инвестору на 25 лет будут переданы права управления госпредприятием "Автовокзалы и автостанции" и его имуществом. В свою очередь, компания, которая возьмется за это юрлицо, должна будет потратить 200 миллионов леев на ремонт и реконструкцию автостанций и других объектов предприятия, а также на закупку транспортных единиц, компьютеров и другого оборудования нового поколения.
Кроме того, управляющей компании предстоит перечислять в госбюджет пять миллионов леев ежегодно.
В июле 2018 года в Молдове прошли громкие задержания и обыски, связанные с финансовыми преступлениями, участниками которых стали сотрудники предприятия "Автовокзалы и автостанции".
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Обыски проходили в Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе. Позже проверки организовали и в министерстве экономики и инфраструктуры >>>
По делу "транспортной мафии" проходит более 10 человек, двое из них находятся на свободе. Среди задержанных оказались также глава одного из управлений агентства автотранспорта, два его заместителя и еще столько же инспекторов, а также консультант при Минэкономики и администратор компании, специализирующейся на пассажирских перевозках.
По данным следствия, в обязанности водителей, которые заезжали на территорию автовокзалов, входила ежедневная передача фиксированных сумм кассирам, которые, в свою очередь, передавали средства дальше по цепочке. Ежемесячно таким образом зарабатывали примерно 1,5 миллиона леев. Взамен за подобные "сборы" водители освобождались от проверок, так как большинство транспортных единиц работали с многочисленными нарушениями, среди которых несоблюдение графика следования, отсутствие доказательств покупки билетов и многое другое. Чтобы не попадать под проверки и санкции, транспортные операторы обязали водителей оплачивать незаконные сборы за каждую единицу.