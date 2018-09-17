Правительство нашло электронную управу на врачей-рвачей

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. С целью борьбы со взяточничеством среди работников медицинской сферы правительство разработало и утвердило специальный план действий на 2018-2020 годы, в рамках которого чиновники собираются наладить прямой диалог с гражданами.

Для мониторинга ситуации с коррупцией среди врачей на сайтах медучреждений страны будет работать автоматизированная система электронных сообщений — e-claims. Теперь каждый сможет сообщить о том, какой медик в каком учреждении сколько денег требовал в качестве "вознаграждения за услуги", сообщает пресс-служба правительства.

Насколько эффективно покажет себя новая система, можно будет понять со временем, а пока же проблема врачей-рвачей, как ее окрестили в СМИ, весьма актуальна для Молдовы. И это еще мягко сказано!

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Все чаще появляются сообщения об актах коррупции в больницах и поликлиниках. Например, в августе 2018 года было передано в суд уголовное дело на хирурга одной из больниц Кишинева, обвиняемого в пассивной коррупции. С 12 по 24 июля этот врач принял от пациентов и их родственников на проведение хирургического вмешательства денежных средств на общую сумму в 54,6 тысячи леев.

© Sputnik / Константин Чалабов Врачи-рвачи, или Как бороться с коррупционерами в белых халатах

Также в августе сотрудники антикоррупционных ведомств проверили Центр матери и ребенка, а в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка нашли около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США).

По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи. В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

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В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200-500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30-40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

Это не первый коррупционный скандал в медицинской сфере. В Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице 30 июля антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф-1". В результате задержали семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек.

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Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.

И это далеко не полный список громких случаев подобного рода.

"В случаях, когда врач требует денег от пациентов напрямую, нужно записать телефон горячей линии министерства и звонить, и требовать соблюдения своих прав, и не бояться настаивать на уважительном к себе отношении", — отметила доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета имени Николая Тестемициану Родика Комендант.