Под Кишиневом стартовали военные учения с участием солдат НАТО

В маневрах "Огненный щит — 2018" задействованы около 800 молдавских военных, а также представители вооруженных сил Румынии и США.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Многонациональные учения "Огненный щит — 2018" с участием военных из Румынии и США стартовали в Молдове в понедельник. Церемония открытия прошла на военной базе национальной армии в Бульбоака, которая находится в нескольких десятках километров от Кишинева.

По словам заместителя начальника генштаба Эдуарда Охладчука, цель учебных маневров "заключается в совместной подготовке артиллерийских подразделений, а также повышении уровня взаимодействия армий стран-партнеров".

Охладчук отметил, что в учениях, организованных в центрах военной подготовки во всех гарнизонах, участвуют порядка 800 военнослужащих из Молдовы (офицерский и сержантский состав национальной армии и департамента войск карабинеров), Румынии и США.

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Учения "Огненный щит" проводятся в Молдове уже четвертый год подряд и входят в план подготовки нацармии на 2018 год. Учебная подготовка продлится до 21 сентября.

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Согласно Конституции Молдовы, у республики нейтральный статус, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе работает информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось и Бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Согласно многочисленным социологическим опросам, большая часть населения республики высказывается против вступления Молдовы в НАТО.