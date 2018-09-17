20:08 17 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.80
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Многонациональные учения Огненный щит - 2018 с участием военных из Молдовы, Румынии и США

Под Кишиневом стартовали военные учения с участием солдат НАТО

© Photo: Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
11210

В маневрах "Огненный щит — 2018" задействованы около 800 молдавских военных, а также представители вооруженных сил Румынии и США.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Многонациональные учения "Огненный щит — 2018" с участием военных из Румынии и США стартовали в Молдове в понедельник. Церемония открытия прошла на военной базе национальной армии в Бульбоака, которая находится в нескольких десятках километров от Кишинева.

По словам заместителя начальника генштаба Эдуарда Охладчука, цель учебных маневров "заключается в совместной подготовке артиллерийских подразделений, а также повышении уровня взаимодействия армий стран-партнеров".

Охладчук отметил, что в учениях, организованных в центрах военной подготовки во всех гарнизонах, участвуют порядка 800 военнослужащих из Молдовы (офицерский и сержантский состав национальной армии и департамента войск карабинеров), Румынии и США. 

Американская военная база в Девеселу.
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Скандальные разборки: военные США сцепились с румынскими полицейскими

Учения "Огненный щит" проводятся в Молдове уже четвертый год подряд и входят в план подготовки нацармии на 2018 год. Учебная подготовка продлится до 21 сентября.

Учения Sea Breeze-2018 — к чему готовится Молдова>>>

Согласно Конституции Молдовы, у республики нейтральный статус, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе работает информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось и Бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Согласно многочисленным социологическим опросам, большая часть населения республики высказывается против вступления Молдовы в НАТО.

По теме

Сотрудничество Молдовы с НАТО: армию республики ждут изменения
Вице-премьер Молдовы пообещала НАТО, что в армию страны пойдут женщины
Теги:
"Огненный щит - 2018", министерство обороны, учения, военные, Эдуард Охладчук, США, Молдова, Румыния, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Американская актриса Оливия Уайлд на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Элегантные и сексуальные: гостьи кинофестиваля в Торонто
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться