Жить дорого: на что молдаване тратят больше всего денег

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Жители Молдовы работают на еду и "коммуналку". Таковы основные затраты населения республики. Эксперты подчеркивают, что подобная статистика — серьезный повод задуматься об изменениях в социально-экономическом плане.
Так, по официальным данным, большая часть расходов молдаван уходит на покупку продуктов питания — 45%. При этом в сравнении с прошлым годом люди стали больше тратить на еду.
И хотя расходы жителей республики на содержание жилья незначительно сократились, "коммуналка" по-прежнему занимает второе место в топе основных затрат (18,2%) в указанном списке.
На третьей позиции расположились расходы на приобретение одежды и обуви (10,4%). В сравнении с прошлым годом затраты молдаван на обновки практически не изменились.
Топ-5 расходов замыкают затраты на здоровье — порядка пяти процентов. Весьма показательный момент заключается в том, что меньше всего молдаване расходуют на образование — всего 0,4%.
"Исповедь на чемоданах": в Молдове жить дорого, а умирать невыгодно>>>
Таким образом, согласно статистике, большая часть расходов населения страны уходит на питание и оплату ЖКХ.
Как считают экономисты, если расходы на питание составляют большую часть всех затрат, то это говорит о крайне низком уровне жизни населения государства.
По данным Нацбюро статистики, расходы населения Молдовы во втором квартале нынешнего года составили в среднем на одного человека в месяц две тысячи 379 лея (порядка 142 долларов по действующему курсу Нацбанка страны), что на 5,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Впервые за долгое время доходы жителей страны смогли дотянуться до затрат — в среднем на одного человека в месяц две тысячи 374 лея (141 доллар), превысив на 6,6% показатели за аналогичный период предыдущего года. В реальном выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) доходы населения увеличились на 3,3%.
Основной источник дохода жителей нашей страны — это зарплата и социальные выплаты. Денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан страны. Больше всего от них зависят житель сел республики.