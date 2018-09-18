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Жить дорого: на что молдаване тратят больше всего денег

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Цены растут, а вместе с ними и расходы населения на питание: топ-5 основных затрат жителей Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Жители Молдовы работают на еду и "коммуналку". Таковы основные затраты населения республики. Эксперты подчеркивают, что подобная статистика — серьезный повод задуматься об изменениях в социально-экономическом плане.

Город
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, по официальным данным, большая часть расходов молдаван уходит на покупку продуктов питания — 45%. При этом в сравнении с прошлым годом люди стали больше тратить на еду.

И хотя расходы жителей республики на содержание жилья незначительно сократились, "коммуналка" по-прежнему занимает второе место в топе основных затрат (18,2%) в указанном списке.

На третьей позиции расположились расходы на приобретение одежды и обуви (10,4%). В сравнении с прошлым годом затраты молдаван на обновки практически не изменились.

Топ-5 расходов замыкают затраты на здоровье — порядка пяти процентов. Весьма показательный момент заключается в том, что меньше всего молдаване расходуют на образование — всего 0,4%.

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Таким образом, согласно статистике, большая часть расходов населения страны уходит на питание и оплату ЖКХ. 

Домохозяйка
CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей
Соответственно людям приходиться сокращать затраты по остальным статьям.

Как считают экономисты, если расходы на питание составляют большую часть всех затрат, то это говорит о крайне низком уровне жизни населения государства.

По данным Нацбюро статистики, расходы населения Молдовы во втором квартале нынешнего года составили в среднем на одного человека в месяц две тысячи 379 лея (порядка 142 долларов по действующему курсу Нацбанка страны), что на 5,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Впервые за долгое время доходы жителей страны смогли дотянуться до затрат — в среднем на одного человека в месяц две тысячи 374 лея (141 доллар), превысив на 6,6% показатели за аналогичный период предыдущего года. В реальном выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) доходы населения увеличились на 3,3%.

Основной источник дохода жителей нашей страны — это зарплата и социальные выплаты. Денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан страны. Больше всего от них зависят житель сел республики.

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Теги:
коммуналка, питание, расходы, доходы, еда, Молдова, Общество
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