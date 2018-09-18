Щедров: личный статус в большом мире не зависит от места рождения

Известный российский эксперт, выступивший с мастер-классом в рамках Школы инновационной журналистики Sputnik на площадке главного университета Приднестровья, поделился с ректором вуза своими впечатлениями от общения с приднестровскими слушателями.

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Один из ведущих российских специалистов в области практической журналистики Олег Щедров, выступивший с лекцией в Кишиневе и Тирасполе в рамках Школы инновационной журналистики Sputnik, готов и впредь сотрудничать, приезжая в регион с мастер-классами. Это намерение он озвучил на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Степаном Берилом после проведенной для приднестровских слушателей лекции.

"Мне правда показалось, что у вас хорошие, толковые и мотивированные ребята. Если будет желание, возможность, техническая договоренность, мы всегда готовы снова приехать", — заявил Щедров в разговоре с ректором.

По его словам, в ходе лекции легко было заметить интерес и азарт в глазах тех, кто пришел на мастер-класс. А это почти полторы сотни, как начинающих журналистов и студентов, так и профессионалов своего дела.

"Мне нравится ездить по вузам, расположенным за пределами крупных городов. Я люблю мотивировать ребят на мысли о том, что они живут в большом мире. И место, которое они займут в этом мире, совершенно не зависит от той точки на Земле, где они учились и живут", — отметил эксперт.

В свою очередь, Берил подчеркнул, что в Приднестровье, несмотря на трудные времена и огромный поток информационного мусора, выросло достойное молодое поколение, которым люди более зрелого возраста могут гордиться.

"В этом году три с половиной тысячи ребят поступали в наш университет. Это абитуриенты, представлявшие более 20 этносов, основные из которых — русские, украинцы и молдаване. Это этническое соцветие сохраняется у нас самым органичным образом", — подчеркнул ректор.

Берил обратил внимание на то, что образовательный процесс в вузе проводится на основе российских стандартов, подходов и критериев. Это, по словам ректора, объясняется тем, что жители Приднестровья тепло относятся к русской культуре, выступают за развитие дружественных отношений региона с Россией.

"Русская культура сыграла огромную роль, потому что это — наднациональная культура, которую создавали все народы и этносы в нашем регионе, и она помогает сохранить все то ценное, что идет из глубины веков", — уверил он.

Олег Щедров — эксперт в области журналистики с более чем 30-летним стажем. Работал на Гостелерадио СССР (Центральное радиовещание на зарубежные страны), потом в международном агентстве Reuters (в качестве исполняющего обязанности шефа московского бюро), был главным редактором "Интерфакса".

С января 2010 года начал заниматься тренерской работой сначала в РИА Новости, а теперь в МИА "Россия сегодня".