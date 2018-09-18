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Служба информации и безопасности

День увольнений в Молдове: что произошло в СИБ

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Одних министров отправили в отставку, другие чиновники сами написали заявление с просьбой освободить их от занимаемой должности: что произошло в Службе информации и безопасности Молдовы?

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Вице-директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Руслан Мунтяну утром во вторник подал заявление об отставке. 

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Мунтяну назначили на этот пост в 2015 году декретом тогда еще президента Николае Тимофти, сообщает sputnik.md.

С 2001 по 2015 годы Мунтяну работал в структурах МВД и СИБ. Руслан Мунтяну — брат вице-председателя Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк и премьер Молдовы Павел Филип заявили, что предложено заменить главу Минздрава Светлану Чеботарь на бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду. Также правящая Демпартия предложила назначить министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича нынешнего директора Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубука. Лидер Демпартии дал понять, что этими отставками дело не ограничится.

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Теги:
отставка, СИБ, Руслан Мунтяну, Молдова
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