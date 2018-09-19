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Ремонт дорог

Вытащить людей из грязи: как в Калараше ремонтируют дороги

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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На реконструкцию инфраструктуры в рамках программа "Хорошие дороги" Каларашскому району выделено 45 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Капитальный ремонт дорог в городе Калараше и Каларашском районе проводится впервые за 30 лет.  Как заявил председатель района Серджиу Артене, это стало возможным благодаря правительственной программе "Хорошие дороги". Ранее  средств в дорожном фонде местного значения хватало только на ямочный ремонт. 

"В Калараше дорожный фонд составляет один миллион семьсот тысяч леев в год в год. На эти деньги нужно было содержать дорожную инфраструктуру. В этом году правительство выделяет 5 миллионов на ремонт дорог в городе. Вместе с отчислениями из местного бюджета мы потратим на реконструкцию дорожного полотна сумму, составляющую пятилетний размер фонда", — рассказал Серджиу Артене. 

Местные власти делают ставку на самые загруженные артерии. 

Дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ремонт сельских дорог Молдовы - лед тронулся

Таким образом, в Калараше заново покрыли асфальтом трассы, которые соединяются с дорогой национального значения или ведут к социальным объектам. 

Жителям близлежащих сел повезло меньше.

Далеко не все сельские дороги заасфальтированы. В целях экономии средств обычные проселочные дороги, которые ранее не имели вообще никакого покрытия, засыпают  щебенкой.

Это, по словам Серджиу Артене, спасет ситуацию в случае непогоды, когда их размоет дождем. 

"Если начинать строительство дороги с нуля, то за один миллион леев можно сделать только 350 метров полотна с асфальтовым покрытием. Поэтому примары выбрали щебенку, чтобы доступ к дороге  имели как можно больше людей, чтобы мы могли вытащить людей из грязи", —  пояснил  председатель района Кэлэраш. 

На реконструкцию инфраструктуры в рамках программы "Хорошие дороги" Каларашскому району выделено 45 миллионов леев. Местные власти ожидают поступления еще пяти миллионов. На эти деньги необходимо починить 41 километр дорог. По словам Серджиу Артене, пока работы выполнены на треть.  

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Теги:
ремонт дорог, Калараш, Общество
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