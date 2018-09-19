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Air Show 2017

Стала известна программа масштабного авиашоу в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Ко дню гражданской авиации в Молдове в кишиневском аэропорту пройдет масштабное авиашоу, также состоится выставка и концерт с участием звезд молдавской эстрады.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева в субботу, 22 сентября, ожидается грандиозное авиашоу. Организатором стала компания-администратор главных воздушных ворот республики Avia Invest, которая обещает интересную программу праздника авиации с многочисленными сюрпризами.

Зрители увидят воздушные трюки в исполнении латвийской пилотажной группы Baltic Bees и Аэроклуба из Румынии, выставку судов гражданской авиации и авиационной техники, а также концерт с участием 3 Sud Est, Zdob şi Zdub, Анастасии Лазарюк и других исполнителей.

"Впервые гости праздника смогут попробовать свои силы в аэродинамической трубе, а мировые чемпионы по скайдайвингу представят незабываемый спектакль", — сообщили в пресс-службе Avia Invest.

Программа Airshow 2018
© Photo: Facebook / Chisinau International Airport, Moldova
Программа Airshow 2018

Найдут для себя занятие и дети, для них будут организованы специальные зоны с игровыми площадками и другими развлечениями.

Авиашоу начнется в 10.00, а завершится в 18.00. Вход свободный, через здание старого Аэропорта.

 

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Теги:
авиашоу 2018, Кишиневский международный аэропорт, программа авиашоу, авиашоу, Молдова, Кишинев, Общество
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