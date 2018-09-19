Додон об аварии, в которую попал: не буду выдвигать претензии водителю

Глава государства Игорь Додон не будет предъявлять претензии водителю грузовика, который врезался в президентский кортеж.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что не намерен выдвигать каких-либо требований водителю, чей автомобиль стал участником произошедшего ранее ДТП, где пострадал глава государства.

"Мы не будем выдвигать требования или претензии водителю. Но я считаю, что законодательные нормы должны применяться к любому гражданину страны", — сказал Додон в эфире молдавского телеканала.

Ранее Додон подчеркнул, что ситуация, при которой президент попал в аварию, — странная. Он ждет результатов расследования, которое сейчас проводят компетентные органы.

"За 27 лет независимости такого не было в Молдове, да и в советское время не было случаев, чтобы первые лица попадали в такие аварии. Поэтому ждем результатов, которые проводят соответствующие службы. Потом будем давать какие-то оценки", — рассказал представителям СМИ президент.

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В воскресенье днем, 9 сентября, произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Кэлэраш.

С автомобилями из колонны столкнулся грузовик, который вылетел на встречную полосу. После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП.

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Полиция расследует инцидент. По предварительным данным правоохранительных органов, виновен в ДТП водитель автофургона, который выехал на встречную полосу.