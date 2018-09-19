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Международный аэропорт Кишинева

Кишиневский международный аэропорт решил покорить Китай

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Руководство компании Avia Invest считает Всемирный форум развития маршрутов уникальной площадкой для демонстрации возможностей Кишиневского аэропорта.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Компания Avia Invest, администрирующая Кишиневский международный аэропорт, представила главную авиагавань Молдовы на 24-м Всемирном форуме развития маршрутов (World Route Development Forum), одном из наиболее важных мировых событий авиационной индустрии.

Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту

Форум проходил в Гуанчжоу с 15 по 18 сентября.

Гости мероприятия высоко оценили успех Avia Invest по модернизации терминала и открытию новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кишинева. Команда Avia Invest участвовала в деловых встречах с представителями крупнейших организаций авиационной индустрии и обменялась опытом с сильнейшими операторами этой области, сообщает пресс-служба компании.

Кишиневский аэропорт: вторая взлетная полоса и крупные суда >>>

"Присутствие представителей аэропорта Кишинева на таком мероприятии — это большой успех, который дает возможность получить ценную информацию о том, что происходит на мировом рынке, и каковы тенденции развития новых маршрутов", — сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор Avia Invest Петр Жардан.

По его словам, Всемирный форум развития маршрутов — это уникальная и важнейшая платформа для профессионалов отрасли. В этом году в нем приняли участие представители 700 аэропортов, 300 компаний и тысячи представителей авиационной индустрии из 100 стран мира. Следующий форум пройдет в Австралии.

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Теги:
форум, Кишиневский международный эропорт, Avia Invest, Гуаньчжоу, Китай, Молдова
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