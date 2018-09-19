19:17 19 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Больница скорой помощи в Кишиневе

Россиянка Ирина Лосякова выписана из Института скорой помощи в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0

Нынешнее состояние гражданки России, прошедшей серьезное лечение в Кишиневе, оценивается как удовлетворительное.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Состояние гражданки России, попавшей в кишиневскую больницу со сложным диагнозом, на данный момент удовлетворительное, она продолжает реабилитацию на дому, сообщил в среду корреспонденту Sputnik заведующий консульским отделом Посольства России в Молдове Максим Степанов.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Двоих человек срочно госпитализировали по итогам первого дня кампании "Доктор для тебя"

Ранее СМИ сообщали о 35-летней жительнице деревни Теплухино Псковской области Ирине Лосяковой, которая в июле 2018 года попала в кишиневскую больницу с разрывом аневризмы. Будучи в гостях в нашей стране, Ирина почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Ниспоренах, а затем переведена в Кишинев, в Институт скорой помощи. Весь август женщина провела на больничной койке. При попытке перевезти ее в Россию ей становилось хуже, и было решено оперировать ее в Кишиневе.

Курортники привозят в Молдову, порой, страшные болезни — что говорит врач >>>

"Нашей соотечественнице оказали медицинскую помощь в полном объеме. Если исходить из степени тяжести ее заболевания, то врачи в Кишиневе буквально вытащили ее с того света. Четыре дня назад ее выписали из Института скорой помощи в удовлетворительном состоянии. Сейчас она находится у своих друзей, к которым приехала в гости", — рассказал Степанов.

По его словам, женщине порекомендовали добираться домой поездом либо автотранспортом, так как авиаперелет может негативно сказаться на ее самочувствии. Врачи же прогнозируют скорое выздоровление своей в недавнем прошлом пациентки, отметил российский дипломат.

"Россиянке приобрели билет на поезд на 21 сентября. В дороге с ней рядом будет находиться мать", — сказал Степанов.

В опубликованном в соцсетях пресс-релизе Института скорой помощи сообщается, что диагноз женщине звучит как "аневризма правой внутренней сонной артерии".

Врачей из Молдовы научат заботиться о "делах сердечных" по-итальянски >>>

"На протяжении лечения пациентку успешно прооперировали, а после операции врачи тщательно наблюдали процесс восстановления. На момент выписки состояние женщины оценивается как удовлетворительное, неврологического дефицита не наблюдается", — отмечено в пресс-релизе.

По теме

Надолго ли по-настоящему бесплатная медицина вернулась в Молдову
Калестру: вот куда идут деньги фонда медицинского страхования
"Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове
Медики бьют тревогу: к чему может привести бессонница
Теги:
лечение, больница, Институт скорой медицинской помощи, Максим Степанов, Ирина Лосякова, Нижегородская область, Ниспорены, Молдова, Россия, Кишинев, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад собак в парке Красная пресня
Самый громкий лай и игривый взгляд - как прошло дефиле собак в костюмах
Брежнева упала во время выступления из-за Баскова‍
Пять секунд позора: певица Вера Брежнева сделала это прямо на концерте
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться