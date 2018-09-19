Россиянка Ирина Лосякова выписана из Института скорой помощи в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Состояние гражданки России, попавшей в кишиневскую больницу со сложным диагнозом, на данный момент удовлетворительное, она продолжает реабилитацию на дому, сообщил в среду корреспонденту Sputnik заведующий консульским отделом Посольства России в Молдове Максим Степанов.

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Ранее СМИ сообщали о 35-летней жительнице деревни Теплухино Псковской области Ирине Лосяковой, которая в июле 2018 года попала в кишиневскую больницу с разрывом аневризмы. Будучи в гостях в нашей стране, Ирина почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Ниспоренах, а затем переведена в Кишинев, в Институт скорой помощи. Весь август женщина провела на больничной койке. При попытке перевезти ее в Россию ей становилось хуже, и было решено оперировать ее в Кишиневе.

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"Нашей соотечественнице оказали медицинскую помощь в полном объеме. Если исходить из степени тяжести ее заболевания, то врачи в Кишиневе буквально вытащили ее с того света. Четыре дня назад ее выписали из Института скорой помощи в удовлетворительном состоянии. Сейчас она находится у своих друзей, к которым приехала в гости", — рассказал Степанов.

По его словам, женщине порекомендовали добираться домой поездом либо автотранспортом, так как авиаперелет может негативно сказаться на ее самочувствии. Врачи же прогнозируют скорое выздоровление своей в недавнем прошлом пациентки, отметил российский дипломат.

"Россиянке приобрели билет на поезд на 21 сентября. В дороге с ней рядом будет находиться мать", — сказал Степанов.

В опубликованном в соцсетях пресс-релизе Института скорой помощи сообщается, что диагноз женщине звучит как "аневризма правой внутренней сонной артерии".

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"На протяжении лечения пациентку успешно прооперировали, а после операции врачи тщательно наблюдали процесс восстановления. На момент выписки состояние женщины оценивается как удовлетворительное, неврологического дефицита не наблюдается", — отмечено в пресс-релизе.