Молдова оплатит дорожные расходы семьям жертв ЧП в Генуе и под Калугой

Правительство Молдовы покроет расходы на перевозку тел умерших и на транспортировку сограждан, пострадавших в Италии и России.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Правительство Молдовы полностью покроет расходы на транспортировку тел сограждан, погибших в результате ДТП в Калужской области и при обрушении моста в Генуе, а также на возвращение домой соотечественников, пострадавших в результате этих ЧП.

По данным пресс-службы кабмина, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение выделить 119 тысяч леев на покрытие расходов за перевозку тел шести граждан Молдовы, скончавшихся в результате аварии в Калужской области и восьми человек, получивших тяжелые травмы.

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Еще 47 тысяч леев выделено на оплату услуг по транспортировке тела гражданина Молдовы, погибшего в Генуе.

Трагедия в Калуге случилась четвертого августа. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся.

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В Генуе 14 августа произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека.