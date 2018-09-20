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Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр республики Павел Филип

Додон и Филип обменялись резкими репликами: что стало причиной разногласий

© Facebook / Dodon Igor
Общество
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что попросит импичмента президента Игоря Додона за отказ утвердить новых министров правительства, последний ответил ему в довольно резкой форме.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Ситуация, которая сложилась вокруг назначения новых министров в правительстве Молдовы, начинает обостряться. Премьер Павел Филип заявил, что потребует рассмотреть вопрос об импичменте президента Игоря Додона. Причина этому — отказ молдавского лидера утвердить новых министров.

"Отказ президента Игоря Додона принять двух предложенных кандидатов на посты министров — это нарушение Конституции. К сожалению, Молдову возглавляет президент, который часто нарушает Конституцию. Мы снова обратимся в Конституционный суд, чтобы решить эту институциональную блокировку, которую провоцирует президент", — написал в Facebook Павел Филип.

На эту реплику главы кабмина последовал резкий ответ президента Игоря Додона.

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"У господина премьера Павла Филипа министры, которые не могут эффективно работать, а потом на их место пытаются поставить других, еще более некомпетентных. Это хроническая проблема евроунионистской власти, и премьер не должен винить президента в неудачах и плохой кадровой политике правительства", — написал Додон в в Facebook.

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"Популизм — это, когда вспоминаешь о нуждах людей только перед выборами. А нарушение Конституции происходит тогда, когда власть узурпируется, и Конституционный суд трансформируется в филиал партии. Сотрудничество между государственными институтами предполагает диалог, а не принуждение главы государства утверждать на высокие должности некомпетентных людей. Если они так хотят, то назначат их за пятиминутный маскарад, как они это делали раньше", — написал Додон.

По словам президента, парламентское большинство использует институты власти, как инструмент давления.

"Не поменяю своего мнения, однажды принятого, и не уступлю. Осталось не так много времени и многое в этой стране кардинально изменится после выборов", — заключил Додон.

Временное отстранение президента от должности — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

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Конституционный суд (КС) Молдовы принимал такое решение дважды — в этом году, и в прошлом. Тогда временно был отстранен президент Игорь Додон от должности и временно назначен на его пост спикер парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписывал декреты о назначении новых министров.

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В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министров Павлом Филипом.

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Теги:
обмен репликами, заявление, Павел Филип, Игорь Додон
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