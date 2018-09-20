Ремонт по-молдавски: зачем торопиться, или пусть весь мир подождет

Несколько сотен человек остаются без воды с самой ночи, а работники Apă Canal неспешно приступили к устранению поломки в одном из районов Кишинева.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Некогда белый город Кишинев превратился в столицу, которая как-будто попала под бомбежку, — на каждом углу разрытые ямы, горы строительного мусора, пыль столбом, а еще и перекрытые улицы сразу в нескольких районах. Едешь по городу и думаешь, может кому-то в руки попала карта сокровищ. Иначе непонятно, для чего через каждые несколько метров вскрыт асфальт, а возле зияющей ямы и рабочих-то порой нет.

Затягивание рабочего процесса — это в духе работников городских служб. К примеру, этой ночью произошла авария по адресу Дософтей, 156, из-за чего несколько сотен человек остаются без воды, а ведь в этом районе много офисных зданий и муниципальных предприятий. Несмотря на то, что поломка случилась еще ночью, работники Apă Canal приступили к ремонту не с самого утра, а лишь около 11.00 дня.

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Ну и к слову, никакой информации об этом ЧП на сайте Apă Canal нет.

"На улице Дософтей 156 утечка из земли. Вода будет приблизительно после трех часов. На месте работают специалисты", — сухо отметили в Apă Canal.

Посмотрим, уложатся ли деловитые работники Apă Canal в обозначенные сроки.