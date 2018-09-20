21:52 20 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Музыкальные инструменты

"Посольство мастерства" снова открывает свои двери в Приднестровье

CC BY 2.0 / Prophet And Poet / PICT2179 tuba piano and Bach Brandenburg Concerti
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0

В рамках проекта "Посольство мастерства" перед приднестровской публикой выступят российские музыканты, которые впервые посетят Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 20 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровских слушателей снова ожидает встреча с российскими артистами, выступающими в рамках проекта "Посольство мастерства. На сцену Дворца Республики 21 сентября выйдут Камиль Мухаметдинов (виолончель) и Владислав Федоров (фортепиано). Поддержку в проведении концерта традиционно оказывает представительство Россотрудничества в Молдове.

"Афиши о предстоящем концерте с российскими музыкантами появились две недели назад. И буквально сразу к кассе Дворца Республики потянулись приднестровские ценители симфонической музыки за пригласительными билетами", — рассказала корреспонденту сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Sputnik Ирина Мишина. 

Приднестровье
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Какие инвестиционные контракты ожидают Приднестровье

За три года проведения концертов "Посольства мастерства" появились постоянные слушатели, которые приходят на концерты российских музыкантов. Традиционно выступление лауреатов международных конкурсов пройдет вместе с Государственным симфоническим оркестром Приднестровья. Будут звучать виолончель и фортепиано, музыка Чайковского и Бетховена. 

В ноябре приднестровских слушателей ждет еще один концерт в рамках "Посольства мастерства", он будет приурочен ко Дню народного единства.

Как писал ранее Sputnik, на сцене Дворца Республики в мае прошлого года выступили лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского скрипач Павел Милюков и пианист Сергей Редькин. Буквально через месяц в Тирасполе уже давали концерт лауреаты престижных международных конкурсов Федор Амосов (виолончель) и Андрей Дубов (фортепиано), проведя также мастер-класс для студентов Приднестровского института искусств.

В ноябре 2017 года ко Дню народного единства в Тирасполе концерт дали Роман Маркелов (саксофон) и Алексей Сычев (фортепиано). В конце февраля 2018 года на сцене Дворца Республики в Тирасполе выступили лауреаты международных конкурсов — скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников, а в апреле — Аделина Тазиева (флейта) и Андрей Телков (фортепиано).

Проект "Посольство мастерства" организуется на протяжении шести лет Санкт-Петербургским Домом музыки совместно с представительством Россотрудничества во многих странах мира, а в Приднестровье, начиная с 2017 года.

Санкт-Петербургский Дом музыки — учреждение министерства культуры РФ, созданное в 2006 году с целью подготовки молодых российских музыкантов к международным конкурсам и фестивалям.

По теме

Участники "Посольства мастерства" исполнят в Тирасполе юбилейные концерты
Теги:
концерт, Посольство мастерства, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Вооружения - оружие политики

    Визит российского лидера в Азербайджан может быть приурочен к открытию выставки ADEX 2018, а значит, в ходе него могут обсуждаться судьбы тех регионов, где предполагается это оружие применить, считает эксперт.

  • Вардгес Гаспари
    Первый вердикт ЕСПЧ по делу "1 марта"

    Европейский суд по правам человека вынес сразу три вердикта в пользу пострадавших во время протестов в 2008 году: правительство выплатит истцам 77 тысяч евро

  • Арест, наручники
    Аресты в Актобе

    Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Глава полиции области считает, что рано снимать решетки с окон полицейских участков

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Сюрпризы для ветеранов гражданской авиации приготовили в Кишиневе
Сюрприз для ветеранов гражданской авиации подготовили в Кишиневе
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться