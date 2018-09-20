"Посольство мастерства" снова открывает свои двери в Приднестровье

В рамках проекта "Посольство мастерства" перед приднестровской публикой выступят российские музыканты, которые впервые посетят Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 20 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровских слушателей снова ожидает встреча с российскими артистами, выступающими в рамках проекта "Посольство мастерства. На сцену Дворца Республики 21 сентября выйдут Камиль Мухаметдинов (виолончель) и Владислав Федоров (фортепиано). Поддержку в проведении концерта традиционно оказывает представительство Россотрудничества в Молдове.

"Афиши о предстоящем концерте с российскими музыкантами появились две недели назад. И буквально сразу к кассе Дворца Республики потянулись приднестровские ценители симфонической музыки за пригласительными билетами", — рассказала корреспонденту сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Sputnik Ирина Мишина.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Какие инвестиционные контракты ожидают Приднестровье

За три года проведения концертов "Посольства мастерства" появились постоянные слушатели, которые приходят на концерты российских музыкантов. Традиционно выступление лауреатов международных конкурсов пройдет вместе с Государственным симфоническим оркестром Приднестровья. Будут звучать виолончель и фортепиано, музыка Чайковского и Бетховена.

В ноябре приднестровских слушателей ждет еще один концерт в рамках "Посольства мастерства", он будет приурочен ко Дню народного единства.

Как писал ранее Sputnik, на сцене Дворца Республики в мае прошлого года выступили лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского скрипач Павел Милюков и пианист Сергей Редькин. Буквально через месяц в Тирасполе уже давали концерт лауреаты престижных международных конкурсов Федор Амосов (виолончель) и Андрей Дубов (фортепиано), проведя также мастер-класс для студентов Приднестровского института искусств.

В ноябре 2017 года ко Дню народного единства в Тирасполе концерт дали Роман Маркелов (саксофон) и Алексей Сычев (фортепиано). В конце февраля 2018 года на сцене Дворца Республики в Тирасполе выступили лауреаты международных конкурсов — скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников, а в апреле — Аделина Тазиева (флейта) и Андрей Телков (фортепиано).

Проект "Посольство мастерства" организуется на протяжении шести лет Санкт-Петербургским Домом музыки совместно с представительством Россотрудничества во многих странах мира, а в Приднестровье, начиная с 2017 года.

Санкт-Петербургский Дом музыки — учреждение министерства культуры РФ, созданное в 2006 году с целью подготовки молодых российских музыкантов к международным конкурсам и фестивалям.