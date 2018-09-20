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Останки четырех героев ВОВ обнаружили в Новоаненском районе

© Photo : Алексей Петрович
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (320)
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Останки четырех советских солдат, погибших при освобождении Молдовы от фашистов, обнаружили в селе Гура Быкулуй.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В селе Гура Быкулуй Новоаненского района было обнаружено неучтенное захоронение воинов Красной армии, погибших при освобождении села в 1944 году.

Захоронение обнаружили в ходе совместной поисковой экспедиции молдавских общественных организаций "Русский историко-патриотический клуб" и "Август", а также Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"О воинском захоронении в центре села мы знали давно, но долгое время не могли получить разрешение на работы. В наши переговоры с собственником участка неожиданным образом пробралась "черная кошка" непонимания, а потому завершить начатое мы смогли лишь спустя четыре года, благодаря поддержке примара села Гура Быкулуй Лилии Бреховой", — рассказал Петрович.

По его словам, двое местных жителей, трактористы, более 30 лет назад во время работ наткнулись на человеческие останки. Тогда никто не стал заниматься этим вопросом, мужчины аккуратно присыпали кости, выпили по стакану вина за погибших воинов и на этом история закончилась.

"Спустя 30 лет рассказы этих двух людей стали разниться — один утверждал, что останки были найдены в центре участка, второй, — что ближе к его краю. Мы проверили обе версии. По первой результатов не оказалось. А для проверки второй мы прорыли длинную и глубокую траншею, в которой на двухметровой глубине попадался лишь бытовой мусор и камни. После пяти часов работы наша вера в удачу заметно ослабела. Но вот ковш экскаватора зацепил красный телефонный кабель, которым была перетянута берцовая кость человека", — продолжил Петрович.

Поклонный крест в память о героях ВОВ установлен у села Гура Быкулуй >>>

Он добавил, что оказывается, погибших солдат в далеком 1944 году стаскивали после боя, привязав за ноги телефонным кабелем. Бойцов оказалось четверо. Также были обнаружены одна пара обуви, мундштук, перочинный нож, трофейный набор "вилка-ложка", жестяная кружка, пуговицы, оселок для заточки бритвы. Именных вещей, к сожалению, не оказалось.

"У одного бойца в кармане оказался русско-германский словарь, а у другого — газета. Судя по заглавным буквам название ее — "Запорожье" или "Запорожец". Газета на украинском языке. На обороте хорошо читается знаменитое стихотворение Тараса Шевченко "Заповит" — "Завет":

"Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…".

Не довелось солдату быть погребенным на родной Украине. Вместе со своими товарищами он будет похоронен в нашем молдавском селе Гура Быкулуй. И пусть мы не знаем имена этих четырех неизвестных героев, но мы знаем, что они есть в списке погибших при освобождении села, который мы недавно передали в примарию. Так что в скором времени имена воинов-освободителей будут увековечены в граните, а останки преданы земле с воинскими почестями", — заключил Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (320)

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Теги:
останки, поисковики, освобождение Молдовы, Великая Отечественная война, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Алексей Петрович, Гура Быкулуй, МССР, СССР, Молдова, Общество
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