Прожиточный минимум в Молдове: что можно купить на эти деньги

Когда до прожиточного минимума, как до китайской границы: что можно приобрести на эти мизерные средства в Молдове?

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. По официальным данным, в Молдове растут зарплаты, пенсии и даже прожиточный минимум. Если обратиться к сухим цифрам, то средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (113 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы). Согласно статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,6%.

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Размер прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах — самые крупные административные центры республики — превышает средние показатели по другим городам страны более чем на десять процентов, а в селах — на двенадцать процентов.

Впрочем, далеко не все жители республики могут похвастаться тем, что они стали жить лучше.

Прожиточный минимум и цены

Что можно купить на обозначенную сумму? Если отбросить расходы на "коммуналку", которые в зимний период в разы превышают размер прожиточного минимума, то на эти деньги довольно сложно прожить в течение месяца. Даже летом при условии отсутствия счетов за отопление, на которые приходится львиная доля затрат, а также, учитывая обилие свежих овощей и фруктов, сделать это будет довольно трудно.

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Национальное бюро статистики не публикует данные о наборе продовольственной корзины в стране. Однако есть правительственное постановление, правда, аж от 1993 года, которое определяет основные расходы минимального потребительского бюджета. Согласно этому документу, затраты населения делятся на девять категорий:

Питание (хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло сливочное, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, масло растительное, сахар и кондитерские изделия, яйца, прочие продукты). Одежда, белье, обувь. Лекарства, предметы санитарии, гигиены и оптики. Мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения. Жилище и коммунальные услуги, топливо. Культурно-просветительные мероприятия и отдых. Бытовые услуги, транспорт, связь. Услуги детских дошкольных учреждений. Прочие расходы (сборы, платежи и непредвиденные затраты).

Очевидно, что размера прожиточного минимума не хватит на то, чтобы покрыть все обозначенные затраты.

Примерные цены на продукты питания: хлеб — в среднем 3,5-4 лея, макароны — от 10 леев; мясо — куриная грудка от 60 леев, свиная вырезка — до 80 леев, говядина — от 80 леев; литр молока — 11-12 леев; масло растительное — около 20 леев; картофель — 6-12 леев; морковь — 10 леев; помидоры — от 6 до 25 леев; перец — по 8-20 леев; огурцы — по 6-20 леев; яйца — 12-14 леев, а домашние яйца — от 25 леев; гречка — примерно 14 леев; пшеничная крупа — 5 леев.

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Проезд в транспорте: одна поездка в троллейбусе стоит два лея (проездной взрослый — 180 леев), в автобусе и маршрутке — по три лея (по городу, в пригород путешествие будет дороже пяти леев).

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Учитывая цены на продукты питания, экономить придется на всем. И так живет весьма внушительная часть населения страны. Особенно тяжело пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, не располагающим никакими иными доходами кроме как пенсией и пособием, которые не дотягивают до размера прожиточного минимума.

До прожиточного минимума, как до китайской границы

Минимальный гарантированный ежемесячный доход в Молдове приравнивается к тысяче 25 леям (60 долларам в месяц). Ровно столько же составляет минимальная пенсия по возрасту.

Средний размер пенсии в республике приравнивается к тысяче 658 леям, что не дотягивает даже до ста долларов. Пособие для детей инвалидов до 18-ти лет составляет 700 леев (примерно 42 доллара), а для инвалидов детства — 677 леев (40 долларов). А выплаты по уходу за ребенком для застрахованных лиц приравнивается к тысяче 419 леям (около 85 долларов), а для незастрахованных — 540 леям (32 доллара).