Профсоюзы Молдовы приглашают всех на Спартакиаду

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Итоги МРЭФ: Молдова должна стать мостом между Европой и Азией Молдавские, российские и европейские эксперты обсудили на молдо-российском экономическом форуме, как геополитическое положение республики может стать преимуществом для экономического сотрудничества. 86

Записки очевидца МРЭФ-2018: Молдова узнала, в чем ее секретное оружие Молдова готова использовать свое "секретное оружие": молдо-российский экономический форум (МРЭФ-2018) в очередной раз открыл нам глаза на простые истины – чтобы жить хорошо, нужно работать, уметь дружить и не ругаться с главными стратегическими партнерами. 154