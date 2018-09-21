Профсоюзы Молдовы приглашают всех на Спартакиаду

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Профсоюзы Молдовы приглашают всех участвовать в пятой Спартакиаде.
В событии принимают участие около 600 человек — сотрудников профсоюзов и работников экономической отрасли страны.
Спартакиада проходит с 21 по 23 сентября в спортивном доме "Campingul din Vadul lui Vodă". Официальное открытие соревнований состоится в субботу утром, 22 сентября.
Эти состязания организованы Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы и Национального спортивного олимпийского комитета РМ.
Цель Спартакиады — продвижение физической культуры и здорового образа жизни, что является профилактикой многих заболеваний.
Участники соревнований будут состязаться в разных видах спорта: эстафета, кросс, волейбол, теннис, дартс, шашки, перетягивание каната и другое.