От студенческих отрядов - к первому форуму молодежи Молдовы и Белоруссии

Молодые люди из Молдовы и Белоруссии встретятся весной следующего года для обмена опытом, идеями и проектами.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Весной 2019 года состоится первый форум молодежи и студентов Молдовы и Белоруссии. Решение об этом было окончательно принято на встрече президента Национальной лиги молодежи Молдовы Иона Курмея и секретаря центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александры Гончаровой.

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"Мы обсудили ключевые направления взаимодействия наших организаций. По приглашению молдавской стороны в конце ноября — начале декабря Молдову посетят представители нашей организации. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между молодежными организациями наших стран", — отметила Гончарова в беседе с белорусскими СМИ.

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По ее словам, именно молдавская сторона предложила в марте-апреле провести первый молодежный форум Белоруссии и Молдовы для развития связей среди студенческой молодежи. Место проведения этой массовой встречи пока обговаривается.

Гончарова напомнила о том, что на базе Витебского областного штаба трудовых дел был сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд для летней работы в единственном в Молдове колхозе "Победа", что в гагаузском селе Копчак.

"Думаю, что такое двустороннее взаимодействие получит развитие и в следующем году", — сказала Гончарова.