МРЭФ-2018: чего ждут участники молдо-российского экономического форума

Главное экономическое событие года - первый молдо-российский экономический форум проходит в Кишиневе: каковы ожидания участников мероприятия?

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Первый молдо-российский экономический форум продолжает свою работу. В пятницу во Дворце республики проходят основные мероприятия. Участники Форума регистрируются. У стойки образовались очереди из желающих попасть на главное экономическое событие года.

Депутат Европейского парламента из Великобритании Натан Джилл рассказал в экспресс-интервью Sputnik, чего он ждет от Форума.

"Для меня очень важно, что страны ищут для себя партнеров не только среди традиционных визави, но и пытаются открыть новые пути бизнес-торговли", — отметил Джилл.

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Председатель Липецкой региональной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий заявил корреспонденту Sputnik, что от Форума он ждет сближения на региональном уровне в сфере развития свободных экономических зон между Липецкой областью и Дрокиевским районом.

"Мы должны четко понять, какие инструменты можем использовать для эффективного партнерства. Для этого важно сформулировать понятные для всех сторон цели", — отметил, в свою очередь, вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Рустам Муратов.

Что такое МРЭФ-2018 © Sputnik / Вадим Русу Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.