Рождество Пресвятой Богородицы 2018: история, традиции и молитвы

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии по православному календарю отмечается в пятницу, 21 сентября. Это первый из двунадесятых праздников церковного года.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Верующая во время богослужения

История праздника

В Новом Завете содержатся очень скудные сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы, и, в частности, ничего не сказано о рождестве и родителях Девы Марии. Подробности рождения Пресвятой Богородицы известны из апокрифического текста середины II века "Протоевангелие Иакова".

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы установлен церковью в четвертом веке. Первые упоминания о нем можно встретить у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Образ Божией Матери в женском монастыре Рождества Божией Матери

Место рождения

По преданию, пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете в доме своих родителей, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот. Однако точное место православные и католики указывают по-разному, и места эти отстают друг от друга примерно на 70 метров. На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезды и построили там базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

История рождения Девы Марии © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Родителями ее были Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Достигнув преклонных лет, у супругов так и не было детей. Бесплодие считалось наказанием Божиим за грехи, поэтому Иоаким и Анна терпели унижения. Так, в один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее и сказал: "Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а, следовательно, и благословения Божия".

Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню для молитвы, а его жена осталась дома и тоже молилась. В это время к ним обоим явился ангел, который возвестил их о том, что Господь внял их молитвам. "Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради нее благословятся все роды земные. Нареки ее Мария", — сказал Ангел.

После этого благовестия Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима. По прошествии положенного срока беременности праведная Анна родила дочь, которую назвала Марией.

Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Как отмечают Рождество Богородицы

Светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечают все христиане.

© Sputnik / Miroslav Rotari О чем говорили посол России в Молдове и православные иереи

В этот день принято ходить в церковь и выполнять разнообразные обряды для поддержания здоровья и счастья своей семьи. Также существует множество примет на погоду, урожай и замужество, связанных со светлым праздником.

Сама его суть касается не только истории рождения Приснодевы Марии, но и ее благих деяний на земле. Именно поэтому на Рождество Богородицы следует искренне и трогательно поздравить всех знакомых христиан с великим днем.

Что можно есть на Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы 2018 в году приходится на пост, но церковь разрешает рыбу и морепродукты. В качестве традиционных блюд, к столу подавались пироги с начинкой из рыбы. В ходу были и грибные пироги. Все женщины в каждом доме должны были щедро оделить нищих и малоимущих. Если этого по какой-либо причине сделать не удавалось, то считалось большой бедой — женщина рисковала остаться бесплодной, а из дома могло уйти благополучие и достаток.

© Sputnik / Miroslav Rotari Православие в Молдове: расцвет или кризис

Приметы в праздник

С этим днем также связывали много примет. Например, загадывали, какая будет зима, а помогали в этом птицы. Если они летают высоко — до холодов далеко, а если около земли — жди долгую и холодную зиму. Дождливый день пророчил еще семь неделей непогоды, а роса на траве — скорый иней и заморозки.

Девушки старались встретить рассвет у воды — если какой-либо из них это удавалось, значит быть ей скоро просватанной. Замужним же женщинам непременно надо было умыться у водоема, тоже до рассвета — это действо сулило ей красоту на весь следующий год.

Молитвы

© Sputnik / Балабанов Изображение Богоматери

Тропарь Рождества Богородицы, глас 4

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак Рождества Богородицы, глас 4

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея. Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева — от смерной гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.

Величание Рождества Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Молитва первая на Рождество Богородицы

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая на Рождество Богородицы

Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем: призри милостиво на рабы Твоя и Твоим всесильным ходатайством ниспосли коемуждо потребная. Вся верныя чада Святыя Церкви спаси, неверныя обрати, заблуждших на путь правый настави, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество ко благу направи, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услыши, болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты веси, Всемилостивая, яко немощны, яко грешнии, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия, обаче буди нам в помощь, да ни коим грехом самолюбия, соблазна и диавольского прельщения прогневляем Бога: Тя имамы Предстательницу, Иже не отринет Господь. Аще бо восхощеши, вся даровати нам можеши яко благодатный источник, верно поющим Ти и превозносящим преславное Твое рождество. Избави, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестно призывающих святое имя Твое и покланяющихся честному образу Твоему. Ты бо молитвами беззакония наша туне очищаеши, темже Тебе припадаем и паки вопием: отжени от нас всякаго врага и супостата, всякия напасти и губительнаго неверия; молитвами Твоими, подающи дожди благовременны и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наша страх Божественный ко исполнению заповедей Господних, да вси тихо и мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему бо, яко Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья на Рождество Богородицы

О, Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, от неплодове по обетованию рождшаяся и чистоты ради души и тела Твоего сподобльшаяся быти Материю Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже ныне на небеси пребывавши и имаши велие дерзновение ко Пресвятой Троице, от Неяже, яко Царица, венцем вечнаго царствования увенчана еси. Темже смиренно к Тебе прибегаем и просим: исходатайствуй нам у Всемилостиваго Господа Бога прощение всех прегрешений наших вольных и невольных; страждущему отечеству нашему спасения, мира, тишины и благочестия возстановление, времена мирны и безмятежны, крамол злых непричастны; ко изобилию же плодов земных, воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, яже к житию и спасению нашему потребная, испроси нам у Сына Твоего, Христа Бога нашего. Наипаче же благопоспеши нам украситися благими нравы и добрыми делы, да, елико мощно, подражатели будем святому Твоему житию, имже от юности на земли украшалася еси, благоугождающи Господу; сего ради явилася еси честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Ей, Госпоже Пресвятая, буди нам во всем скорая Помощница и премудрая ко спасению Наставница, да Тебе последствующи и Тобою воспомоществуеми, сподобимся наследницы быти Небеснаго Царствия, страданиями Сына Твоего исходатайственнаго, исполнителям же святых заповедей Его обещаннаго. Ты бо еси, Госпоже, едина наша по Бозе надежда и упование, и Тебе весь живот наш предаем, чающе Твоего ради ходатайства и заступления не посрамлены быти в час исхода нашего от жития сего, и на Страшном Суде Сына Твоего, Христа Бога нашего деснаго Его стояния сподобитися, и тамо вечно радоватися со всеми от века Ему благоугодившими и немолчно славити, хвалити, благодарити и благословляти Его со Отцем и Духом во веки веков. Аминь.

Материал составлен по открытым источникам.