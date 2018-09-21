16:41 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Полив виноградников, архивное фото.

Металлолом - на зарплаты: в Молдове хотят демонтировать системы ирригации

© REUTERS / Christian Hartmann
Общество
Получить короткую ссылку
9810

По данным агентства Apele Moldovei, стоимость устаревшего оборудования за годы простоя и разрухи сократилась более чем в два с половиной раза.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Агентство Apele Moldovei предлагает демонтировать большинство насосных станций, предназначенных для ирригации сельскохозяйственных угодий. Соответствующий проект закона сейчас находится на рассмотрении в правительстве, сообщил заместитель директора предприятия Раду Стратуца.

Согласно документу, из 87-ми поливочных станций, только 21 подлежит восстановлению. Другие станции морально и физически устарели. Как поясняют в агентстве Apele Moldovei, их не использовали последние 15- 20 лет.

Уборка урожая яблок
© Sputnik / Денис Абрамов
Хороший урожай яблок тревожит молдавских садоводов: куда сбыть фрукты

"Ирригационные системы строили в советское время для полива больших площадей. После того, как земли поделили на квоты, хозяйственные участки стали маленькими. Многие люди не орошают свои земли, а трубы были изъяты из земли", — рассказал Стратуца.

В профильном ведомстве отмечают, что еще во время земельной реформы сети были отданы в распоряжение владельцев участков, а насосные станции остались за Apele Moldovei. За это время цена на электричество выросла на 60-80%, и запросов на полив в некоторых случаях не было по 15-20 лет. По данным агентства, на сегодняшний день в Молдове орошается лишь 5-6% сельскохозяйственных земель.

Около 20 тонн зараженной молдавской сливы уничтожено в Подмосковье>>>

"Чтобы построить новую станцию, нужны современные технологии. По моему личному мнению, мы не должны сохранить ни одной из устаревших станций. Там, где будут запросы на ирригацию со стороны аграриев, можно будет строить заново", — считает заместитель директора Аpele Moldovei.

Как признался чиновник, за все годы существования агентство не построило ни одной насосной станции. При этом десять объектов в нескольких центральных районах республики возвели благодаря зарубежным спонсорам в рамках программы "Сompact". Ирригационные системы передали во владение ассоциациям сельхозпроизводителей на срок от 20-ти до 30-ти лет.

Проект закона, предложенный Apele Moldovei, также не предусматривает строительство новых объектов. Согласно документу, деньги, вырученные от продажи металла с демонтированных станций, потратят на выплату задолженностей по зарплатам сотрудникам предприятия. При этом, по данным агентства, стоимость устаревшего оборудования за годы простоя и разрухи сократилась более чем в два с половиной раза.

По теме

Молодежь из Белоруссии и стран ЕС едет в Молдову собирать урожай
В Молдове урожай фруктов и ягод - в пору, и цены на них радуют
Удар по помидорам: будет ли у Молдовы богатый урожай
Теги:
металлолом, системы, полив, иригация, демонтаж, зарплаты, Агентство "Apele Moldovei", Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис
    Беженцы или деньги

    У Латвии есть выбор - либо принимать у себя беженцев, либо платить в общую казну Евросоюза за их содержание в других странах в общую казну Евросоюза

  • Отопительный сезон
    Вильнюс не согреют

    Отопительные системы большинства жилых домов столицы Литвы к зиме не готовы. Похолодания ждут уже в начале октября

  • Флаг с логотипом Danske Bank
    Грязные деньги Danske Bank

    Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных операций эстонского филиала Danske Bank. Большая доля сомнительных денег связана с самой Эстонией

  • Весенняя посевная
    Волости вместо районов

    В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить

  • Тюремное ограждение
    История в законе

    Почему в Европе так много воров в законе из Грузии - страна занимает первое место в криминальном рейтинге

  • Соревнования силовых ведомств по стрельбе
    Больше огня

    Силовики Абхазии соревновались в практической стрельбе из ручного стрелкового оружия. Каждый приходил со своим запасным магазином и аптечкой

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Калинин: мы готовы помогать молдавским предпринимателям
Председатель "Опоры России": мы хотим инвестировать в Молдову
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться