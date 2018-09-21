Металлолом - на зарплаты: в Молдове хотят демонтировать системы ирригации

По данным агентства Apele Moldovei, стоимость устаревшего оборудования за годы простоя и разрухи сократилась более чем в два с половиной раза.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Агентство Apele Moldovei предлагает демонтировать большинство насосных станций, предназначенных для ирригации сельскохозяйственных угодий. Соответствующий проект закона сейчас находится на рассмотрении в правительстве, сообщил заместитель директора предприятия Раду Стратуца.

Согласно документу, из 87-ми поливочных станций, только 21 подлежит восстановлению. Другие станции морально и физически устарели. Как поясняют в агентстве Apele Moldovei, их не использовали последние 15- 20 лет.

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"Ирригационные системы строили в советское время для полива больших площадей. После того, как земли поделили на квоты, хозяйственные участки стали маленькими. Многие люди не орошают свои земли, а трубы были изъяты из земли", — рассказал Стратуца.

В профильном ведомстве отмечают, что еще во время земельной реформы сети были отданы в распоряжение владельцев участков, а насосные станции остались за Apele Moldovei. За это время цена на электричество выросла на 60-80%, и запросов на полив в некоторых случаях не было по 15-20 лет. По данным агентства, на сегодняшний день в Молдове орошается лишь 5-6% сельскохозяйственных земель.

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"Чтобы построить новую станцию, нужны современные технологии. По моему личному мнению, мы не должны сохранить ни одной из устаревших станций. Там, где будут запросы на ирригацию со стороны аграриев, можно будет строить заново", — считает заместитель директора Аpele Moldovei.

Как признался чиновник, за все годы существования агентство не построило ни одной насосной станции. При этом десять объектов в нескольких центральных районах республики возвели благодаря зарубежным спонсорам в рамках программы "Сompact". Ирригационные системы передали во владение ассоциациям сельхозпроизводителей на срок от 20-ти до 30-ти лет.

Проект закона, предложенный Apele Moldovei, также не предусматривает строительство новых объектов. Согласно документу, деньги, вырученные от продажи металла с демонтированных станций, потратят на выплату задолженностей по зарплатам сотрудникам предприятия. При этом, по данным агентства, стоимость устаревшего оборудования за годы простоя и разрухи сократилась более чем в два с половиной раза.