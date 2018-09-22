Молодежь юга Молдовы заявляет о себе социальными проектами

Сколько государство готово платить за реализацию молодежных проект в Молдове, выяснял корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Десять тысяч леев в качестве гранта получит каждый отобранный комиссией соискатель молодежного проекта — такое решение принято на уровне Министерства образования, науки и исследований.

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Всего на эти проекты, рассматриваемые в рамках Национальной стратегии развития молодежи, запланировано 100 тысяч леев. Таким образом правительство решило вдохновить неординарно мыслящую молодежь на начинания, которые будут полезны государству и обществу.

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Но проекты еще нужно уметь писать. С этой целью в Кагуле встретились 40 местных молодых жителей и районных советников, с которыми провели обучающие занятия, рассказал корреспонденту Sputnik глава местного управления образования молодежи и спорта Александру Попов.

"Мы часто привлекаем новое поколение к различного рода идеям. Например, много проектов Восточно-европейского фонда в 2017 году выиграла местная молодежная ассоциация "Перспектива". Благодаря их стараниям были обновлены парки, детские площадки и общественные места в четырех населенных пунктах района. А молодежь из села Манта сконструировали перевозную сцену для социально-культурных мероприятий", — рассказал Попов.