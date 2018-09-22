Парламент Молдовы даст возможность студентам и школьникам создавать законы

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Выпускники лицеев, мастеранты и докторанты вузов, а также молодые специалисты могут устроиться на стажировку в парламент Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Депутат: выборы в парламент Молдовы могут пройти раньше 24 февраля

Высший законодательный орган предоставляет 25 мест в секретариатах постоянных комиссий и управлениях секретариата самого парламента.

Стажеры получат возможность анализировать, вырабатывать законодательные акты, участвовать в экспертной процедуре этих документов и заседаниях постоянных комиссий и секретариата парламента.

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Соискателям этой практики, людям до 30 лет, владеющим румынским языком и одни из языков международного общения, ранее не судимым, нужно иметь средний балл не менее 8,5 за предыдущий семестр и опыт работы в НПО не менее двух лет.

Также у кандидатов не должно быть близких родственников, работающих в аппарате парламента Молдовы.

Документы на прохождение практики можно подать до 28 сентября 2018 года. Подробности указаны на сайте парламента.