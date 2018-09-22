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Мемориальный Комплекс Вечность

Ликбез для пропагандистов – памятники ВОВ в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (322)
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Общественник, ответственный за вопросы, связанные с памятниками Великой Отечественной войны в Молдове, развенчал "дешевый хайп" некоторых политически ангажированных деятелей.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Появившаяся в соцсетях информация о том, что в Молдове военно-исторические объекты в честь советских воинов, не соответствует действительности, сообщил в пятницу корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, авторы клеветнических текстов "в погоне за броским заголовком кричат о, якобы, выводе этих монументов из-под охраны государства".

Петрович напомнил, что в августе 2018 года президент Молдовы Игорь Додон промульгировал закон № 148 Об утверждении Национального перечня памятников, возведенных в общественных местах. В этот документ включены памятники, скульптуры и сооружения, представляющие, по мнению разработчиков закона, произведения монументального изобразительного искусства, распятия, кресты, не имеющие утилитарного назначения строения или сооружения декоративного, мемориального или религиозного характера, установленные в общественных местах, охранных зонах, на земельных участках, находящихся в публичной собственности государства или административно-территориальных единиц.

"В этом списке действительно нет ни одного воинского захоронения. Но статьей 2 промульгированного президентом закона устанавливается, что применение этого перечня памятников согласуется с действующим на данный момент Перечнем памятников Республики Молдова, охраняемых государством, утвержденного парламентом в 1993 году", — отметил Петрович.

По его словам, в указанном реестре присутствуют и законодательно защищены все воинские захоронения. Петрович подчеркнул, что кишиневский мемориальный комплекс "Сыновьям Родины — вечная память", посвященный выходцам из Молдовы, также внесен в Перечень объектов, охраняемых государством — в 2012 году.

Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке
© Photo: Facebook / НКК "Победа"
Надгробный памятник установили на могиле героя Сталинграда в Кишиневе

Петрович напомнил, что в 2017 году в Молдове был принят Закон № 161 о режиме воинских памятников и захоронений. Согласно документу, в нашей стране создается новая структура — Национальное агентство военной памяти, одной из обязанности которой будет создание и ведение реестра воинских памятников и захоронений.

Власти Молдовы законодательно защитят воинские захоронения и мемориалы >>>

"То, что в нашей стране недостаточное внимание уделяется памятникам на воинских захоронениях советских воинов, — ни для кого не секрет. Но грязная попытка "хайпануть" на этой тяжелой проблеме, сорвать очки в политической гонке и намеренно ввести в заблуждение тысячи людей — это, по-моему, тяжелое моральное преступление", — заключил Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (322)

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Теги:
мемориалы, памятники, законы, Великая Отечественная война, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Игорь Додон, Алексей Петрович, СССР, Молдова
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