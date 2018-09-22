15:14 22 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Официант, фото из архива

Ни стыда, ни совести: как клиентов обманывают в кафе и ресторанах

© AFP 2018 / FRED DUFOUR
Общество
Получить короткую ссылку
43810

Будьте бдительны: владельцы и персонал многих общественных заведений ради лишней копейки готовы придумать самые изощренные способы обмана клиентов.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Ни для кого не секрет, что в Молдове вести бизнес сложно. Поддерживать стабильный доход законными путями не выходит, поэтому многие владельцы тех или иных компаний изворачиваются, как могут. Для кого-то способ сохранить заработок — это уклонение от налогов и двойная бухгалтерия, для кого-то обман своих клиентов.

Не стоят в сторонке владельцы кафе и ресторанов, которые ради прибыли экономят на всем: от зарплат своим сотрудникам до еды для потребителей. Может обманывать и рядовой персонал.

Просрочка, зато быстро

Бывшая сотрудница одного из ресторанов в Кишиневе поделилась с корреспондентом Sputnik Молдова некоторыми советами, которые помогут посетителям таких заведений вычислить обман.

"Если вы никак не можете определиться, что же поесть, лучше не спрашивать совета официанта. Он обязательно предложит то, что в ближайшее время станет "просрочкой". Буквально каждое утро повара собирают официантов и зачитывают им список блюд, которые надо продавать клиентам. Готовятся они из продуктов, у которых скоро заканчивается срок годности. Если они испортятся, — это убытки и все получат нагоняй", — рассказала собеседница.

Помимо этого, по словам бывшей сотрудницы общепита, официанты могут порекомендовать вам то, от чего уже кто-то отказался.

Если к предложению добавляют и факт, что заказ будет очень быстро готов, значит так и есть. 

Таракан
© Sputnik / Александр Гальперин
Соцсети: тараканы и обнимающиеся официанты в кафе Кишинева

Банкеты — легкий способ "обмануть оптом"

Она рассказала, что когда вы заказываете много позиций — это легкий способ для поваров избавиться от всех несвежих продуктов и вообще навести порядок. Если каких-то ингредиентов на кухне и складах меньше, чем значится в накладных, — за счет банкета можно это все исправить. Разные закуски и салаты можно уложить на большее количество тарелок. Гости попросили пять тарелок, а несут им три, разложенные на пять.

Акции и дисконтные карты

"Обман — это даже всякие акции такого типа "закажи себе такую-то рыбу и получишь шоколадный торт в подарок". Что-то из этих двух позиций точно будет несвежим, что поскорее нужно сбыть, пока не испортилось", — объясняет собеседница.

Она подчеркнула, что дисконтные карты тоже больше выгодны владельцам ресторана, нежели их посетителям. Как правило, чтобы получить такую карту надо заказать еды на кругленькую сумму, чего покупатели, может, и не собирались делать, — "но раз такой подарок получим, надо заказать побольше".

Как в супермаркетах Молдовы обманывают покупателей, не нарушая закон>>>

По ее словам, по тому же принципу работает и сама скидка — чем больше заказал, тем больше дисконт.

Нас убеждают в том, что с этой скидкой мы сэкономим, но на деле нас склоняют тратить и заказывать больше, чем мы планировали.

Все ради копеечной "экономии". В погоне за разными скидками мы даже забываем обращать внимание на то, насколько завышены на все цены.

Первый робот-официант Ксюша: принимает заказы и шутит
© Sputnik .
Ксюша принимает заказы и шутит: первый робот-официант уже в деле

Бармены

Активно "экономят" и другие сотрудники кафе — бармены, — продолжает рассказ собеседница. Про них можно очень долго говорить. Самое популярное и простое для заработка  — это  использование большего количества льда, недолив и замена ингредиентов их аналогами. Например, бармен наливает меньшее количество виски и ставит в него лед. Последний подтает, и недолив уже никто не докажет. В коктейли можно подмешать другие ингредиенты, — по вкусовым качествам они не отличаются, а денег можно выручить много.

Как бармены обводят кишиневцев вокруг пальца>>>

Оплата и чаевые

Собеседница рекомендует быть внимательными и в момент расчета, — тщательно проверяем чек, нет ли там чего лишнего. Часто разные добавки к блюду являются отдельной позицией, которую потом включают в счет. Следите, чтобы не было чего-то лишнего. Иногда какое-то блюдо может появиться в чеке случайно, может официант действительно ошибся, но никто не исключает и намеренного включения в счет еще одного пункта. Не стоит забывать и про кассовый чек, который дают в конце, после того, как вы заплатите деньги.

Если вы не хотите оставлять чаевые официанту или планируете оставить меньше, чем сумма сдачи — не стесняйтесь напоминать, что ждете денег. Иначе могут затянуть, пока вы сами не забудете про деньги. Тем самым склонив вас к "принудительным чаевым".

По теме

Топ-10 ошибок молдавских официантов
Как обманывают покупателей: в Молдове взялись за подделку черной икры
Мошенник из Молдовы присвоил себе четверть миллиона евро и скрылся
Бармен: в Молдове депутаты курят в ресторанах вопреки запрету
Теги:
официанты, персонал, обман, кафе, ресторан
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

  • Вид на Ялту со стороны Черного моря
    Южная Осетия продаст Крыму воду

    Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
Теракт на военном параде в Иране
Шокирующее видео: смерть и ужас во время теракта в Иране
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться