В Кишиневе расширили дорогу: где теперь пробок будет меньше

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Дополнительную полосу движения открыли по улице Букурешть на участке между улицами Льва Толстого и бульваром Дачия (в части, где начинается виадук, соединяющий микрорайоны Ботаника и Центр).

© Sputnik / Руслан Кривобок Кишинев и пробки: как вызвать такси и выжить

Как сообщает пресс-служба примарии Кишинева, оставшиеся работы по благоустройству прилегающей территории завершатся в ближайшие дни. С ходом строительных работ ознакомился исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну.

Он отметил, что с созданием дополнительной полосы, которая вливается в виадук и с расширением улицы Льва Толстого в данной зоне разгрузится плотный трафик. По словам Кодряну, ранее из-за узкой улицы, образовывались большие пробки, которые начинались от улицы Михаила Когэлничану.

Видеофакт: большие пробки — рукотворное созидание маленьких улочек>>>

По данным столичной администрации, до настоящего времени работниками предприятия "Exdrupo" были перемещены электрические столбы, светофоры и камеры наблюдения за дорожным движением.

Кроме того, остановка общественного транспорта "Площадь Овидиу" была перенесена. Изменения коснулись и парковки рядом с крупным супермаркетом, находящимся в данной зоне. Ее заметно расширили, а после завершения всех строительных работ, рядом будут посажены деревья и кустарники.