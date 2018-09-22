Полиция рассказала, куда попадают снимки с камер видеонаблюдения

Почему камеры дорожного видеонаблюдения фотографируют все автомобили подряд без всяких на то причин.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. В полиции рассказали корреспонденту Sputnik, каким водителям не стоит беспокоиться по поводу фото с камер видеонаблюдения.

© Sputnik / Miroslav Rotari В полиции заявили о спецоперации: на дороги вывели автомобили-"капканы"

Уже в течение нескольких лет в Кишиневе работают камеры дорожного видеонаблюдения. Устанавливая данную систему мониторинга, правоохранительные органы планировали увеличить бдительность водителей. Однако у многих до сих пор возникают вопросы по поводу работы камер. К примеру, для чего камеры фотографируют все автомобили подряд без всяких причин.

Как пояснил пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол водители, которые не нарушают правила дорожного движения, переживать не стоит.

"Камеры так запрограммированы. Есть те, которые снимают видео или фотографируют. Если водитель не нарушил ПДД, то на сервере это даже не сохраняется. Фиксируются только видео и фото транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения", — сказал Апостол.

Таким образом, переживать о том, что машина может оказаться в базе, могут только те, кто нарушил ПДД.