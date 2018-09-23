Ежегодно в Гагаузии фиксируется около ста случаев ранней беременности

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Каждый год около ста случаев ранней беременности среди подростков от 13 до 17 лет регистрируется в Гагаузии, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на экспертов неправительственных организаций.

Как отмечают представители НПО "Дельфин", по данным официальной статистики на территории автономии ежегодно проводится до восьми абортов среди подростков 13-17 лет.

© Sputnik / Максим Богодвид В мировом рейтинге благополучия девочек Молдова заняла 52 место

В Молдове с 2016 года в статистику Национального центра менеджмента начали включать девочек 10-летнего возраста. В первой половине 2017 года было зафиксировано 1975 беременностей среди подростков и молодых женщин в возрасте от 10 до 19 лет. Шесть девочек в возрасте от 10 до 14 лет родили ребенка, у подростков в возрасте 15-17 лет зафиксировано 404 успешных случая родов, а у молодых женщин в возрасте 18-19 лет состоялись 1565 родов.