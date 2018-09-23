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Закрепить пройденное - памятник Героя Советского Союза в Яловенском районе

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (323)
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Могила Михаила Плугарева была обнаружена в рамках проекта "Герои Советского Союза - навечно в памяти Молдавии".

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" занялись благоустройством и реставрацией надгробного памятника на могиле Героя Советского Союза уроженца Молдовы гвардии капитана Михаила Михайловича Плугарева в селе Бардар Яловенского района.

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, уже установлены гранитные плиты с портретом и именем героя.

"В ближайшее время обелиск будет покрыт специальным раствором, не допускающим деформации и последующего разрушения памятника, будут покрашены пятиконечная звезда и оградка, приводим в порядок прилегающую территорию", — рассказ Петрович.

По его словам, Михаил Плугарев родился в городе Балта, ныне Котовского района Одесской области. Воевал с первого дня гитлеровской агрессии, был ранен восьмого июля 1941 года при обороне на реке Прут, защищал Одессу, Кавказ, дрался на Кубани. За подвиг, совершенный в ходе Керченско-Эльтигенской операции, был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны и тяжелых ранений гвардии лейтенант Плугарев был демобилизован и поселился в селе Бардар.

Могила Плугарева была обнаружена на гражданском кладбище села Бардар в рамках проекта "Герои Советского Союза — навечно в памяти Молдавии".

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого звания "Герой Советского Союза" было удостоено 11 тысяч 657 человек.

Тема:
Наследники великой Победы (323)

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Теги:
Герой Советского Союза, могила, поисковики, памятник, Великая Отечественная война, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Михаил Плугарев, Алексей Петрович, Бардар, МССР, Яловенский район, СССР, Молдова
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