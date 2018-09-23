Вся правда о молдаванах: смотрите это видео до конца

Молдаваские юмористы выступили на украинском шоу "Лига смеха", адресовав свое выступлени всем молдаванам, которые уехали за границу.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Участники молдавской команды КВН "Стояновка", которая часто веселит публику и постоянно завоевывает ее любовь, благодаря своим искрометным шуткам, снова оказались на высоте.

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Они выступили в Одессе в популярном шоу "Лига смеха", представив номер "Vitamin MD". Кто-то разглядел в этом скетче пародию на украинского рэпера Монатика. Не обошлось также и без шуток "про молдаван и плитку".

Но в конце выступления лидер команды Иван Люленов обратился к жителям Молдовы с неожиданной пламенной речью. Получился настоящий манифест. В этих строчках — вся правда о трудолюбивом молдавском народе. Смотрите видео до конца.