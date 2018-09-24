За селами Оргеевского района установлен строжайший контроль

Десять человек и одна спецмашина теперь готовы по тревоге отправиться в нужном направлении.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В селе Пересечина Оргеевского района открылась пожарно-спасательная станция, зоной ответственности которой стали, помимо этого населенного пункта, еще девять близлежащих.

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На станции будут работать 10 пожарных, которые уже прошли подготовку. Этот пункт также оснастили одной пожарной машиной из парка Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, оборудованием и спецкостюмами.

Это уже 35-я пожарно-спасательная станция, сооруженная и обустроенная в Молдове за последнее время. До 2020 года предполагается открытие более 100 таких объектов в сельской местности.