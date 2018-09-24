Полиция в шоке: что делают водители на дорогах Молдовы

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Свыше двух тысяч нарушений правил дорожного движения зарегистрировано в Молдове патрульными полицейскими за минувшие выходные.

"В период 21-24 сентября для предотвращения нарушении ПДД и аварий сотрудники Национального инспектората по патрулированию работали в повышенном режиме на национальных дорогах и трассах местного значения", — сообщили в инспекторате.

В течение трех дней выявлено 67 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из которых один находился под воздействием наркотиков.

"Свыше 1300 водителей нарушили скоростной режим, а еще 39 управляли автомобилем без водительских прав", — добавили в инспекторате.