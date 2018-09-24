Молдавские тайны князя Потемкина - что предрек князь нашей стране

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Ровно 279 лет назад родился Григорий Александрович Потемкин, русский военачальник, будущий светлейший князь Таврический, преобразователь Крыма и Молдовы.

© Sputnik / Николай Костыркин Венец эпохи: открыли мемориал Потемкина в Молдове

Некоронованный господарь

Мало кто знает, какую судьбу Потемкин отводил Молдове в казавшемся тогда нескончаемым противостоянии России и Высокой Порты. Общеизвестно, что, будучи главнокомандующим русскими войсками на юге, в 1790-1791 годах Светлейший был фактическим правителем Молдавского княжества. О том, что он всего за год успел сделать для этого края больше, чем многие господари той эпохи, написано немало.

Также в планы Екатерины Второй и Григория Александровича входило создание буферного государства, подчиненного России. Новое образование должно было включать в себя Молдову, Валахию и южные молдавские степи, называемые тогда Бессарабией. Отдельным регионом они стали после того, как Стамбул вывел их из прямого подчинения молдавским господарям.

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Было два варианта развития событий. Первый — новое государство, которое должно было получить название "Дакия", должно было перейти одному из внуков Екатерины или кому-то из потомков австрийского императора Иосифа Второго. В последнем случае к Дакии намеревались присоединить и Трансильванию. Второй вариант — Дакию должен был возглавить Потемкин. Хотя он однажды заявил, что Молдова для него — слишком мелкая цель, тем более что Светлейшему ранее предлагали герцогскую корону Курляндии, а также создание самостоятельного княжества в польской Украине. Но не исключено, что Потемкин лукавил и действительно вынашивал планы встать во главе объединенных Молдовы и Валахии. Тогда никакие западные державы не смогли бы контролировать процессы в этих землях, как это стало им удаваться спустя полвека. И столицей новой страны, возможно, стали бы Яссы, а не Бухарест.

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Но не сложилось. Врагов у Потемкина хватало как внутри России, так и за ее пределами. Великобритании, Франции, Австрии и уж тем более Османской империи было крайне невыгодно усиление России на подходах к Балканам — народы полуострова воспринимали каждого русского самодержца как возможного освободителя от гнета Порты. В Петербурге же усиливалась семья тогдашнего фаворита Екатерины — Платона Зубова. Они прекрасно понимали, что, обрети Потемкин утраченное незадолго до этого влияние при дворе, не сносить всей этой фамилии голов.

И здесь как-то по-другому начинает восприниматься скоропостижная смерть светлейшего князя. Диагноз ему так и не был поставлен, а слово "лихорадка", зафиксированное в источниках как причина гибели Потемкина, мало что сегодня нам говорит. Одним словом, возможность отравления нельзя исключать. Ведь не умри Потемкин тогда средь молдавских холмов, близ села Пунчешты (ныне Старые Редены Унгенского райна), его правление в нашей стране могло бы дать много позитивных, а зачастую, как сейчас принято говорить, креативных плодов и преобразований.

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Пророческими стали слова Потемкина в год его смерти. Когда Петербург заключал со Стамбулом предварительный мир, Ушаков громил осман у Калиакрии, и крайне непонятным для Григория Александровича выглядело согласие, хоть и на условиях автономии, но, тем не менее, вернуть Молдавское княжество Порте. Когда же османские дипломаты заявили о желании исключить из текста трактата (будущего Ясского мирного договора — ред.) положения об особом статусе Дунайских княжеств, Потемкин ответил, что единственным изменением в этом вопросе должна стать граница по Пруту, а, если османы не пойдут, на это, то рубеж между двумя империями будет пролегать по Дунаю.

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Согласитесь, довольно веская причина "убрать" столь сильного оппонента! Потемкин умер за день до начала Ясской мирной конференции. А границу по Пруту все-таки проложили — в 1812 году.

Не только Потемкин, но и его потомок

Место, где Григорий Александрович испустил последний вздох, жители Молдовы почитают до сих пор. Первый мемориал в Старых Реденах возник благодаря стараниями племянницы (дочери сестры) и, как гласит молва, любовницы Светлейшего — Александры Браницкой, урожденной Энгельгардт, супруги гетмана Польши Ксаверия Браницкого.

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Другая представительница рода Энгельгардтов, Ольга Александровна, в замужестве Томилова (1822-1894), известна тем, что была директором Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге. Ее супругом был богатый помещик, статский советник Роман Алексеевич Томилов. Один из Томиловых, Антон Федорович (1687-1750), — горный деятель, генерал-майор артиллерии, президент Берг-коллегии (по-современному — министерства недр), сенатор. Он участвовал в Прутском походе, будучи в составе артиллерийской канцелярии генерал-фельдцейхмейстера Якова Виллимовича Брюса — прямого потомка шотландских королей, человека, снискавшего себе по всей России славу могущественного мистика.

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Потомок этого Томилова — и по совместительству дальний родственник Потемкина — также связал свою жизнь с Молдовой. Василий Васильевич Томилов, официально уже не дворянин, — ровесник Октябрьской революции, служил в органах госбезопасности СССР, работал нелегально в ряде стран в конце 30-х. Тогда он чудом спасся от репрессий, а ведь могли расправиться "по статье", как с выходцем из дворян. Спасло прямое начальство — поспособствовало отправке в командировку за границу.

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Василий Томилов воевал в Великую Отечественную, служил тогда в разведке. Вернулся домой, под Нижний Новгород, с плохо залеченным тяжелым ранением (в ходе операции ему удалили три четверти желудка) и контузией. Медики поставили на нем крест, но молодая жена, сведущая в знахарстве, выходила фронтовика-чекиста своими силами и бог весть какими травами и наговорами.

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Когда Василий Томилов выздоровел, его в 1947 году отправили сначала в Западную Украину ловить фашистских коллаборационистов, а затем — в МССР с примерно той же задачей. Правда, коллаборационистов было здесь поменьше, да и не столь прыткими они оказались. Но работы, тем не менее, хватало с лихвой.

Василий Васильевич долгие годы проработал в молдавском МВД, затем в КГБ. Много лет обитал с семьей в доме на улице Болгарской, затем — на Ботанике. Всю жизнь прожил с осколком в руке, оставшимся еще с войны. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, постоянно сдавал кровь для больных, став почетным донором. Ушел на пенсию в 80-х. Умер в 1997 году, пережив свою жену-спасительницу на девять лет.