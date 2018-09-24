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Общественный транспорт

Полиция наказала "маршрутчика", увидев в соцсети, что он творит за рулем

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Пользователи сети довольны, но считают, что правоохранительные органы могли бы не ждать публикации в Facebook, чтобы навести порядок.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В недобрый час попался на прицел фотографа водитель одного из маршрутных такси в Кишиневе. Снимок набитой пассажирами "маршрутки" оказался в социальных сетях, а затем — на столе сотрудников полиции.

Фото микроавтобуса маршрута №185, забитого до отказа в час пик, возмутил пользователей одного из популярных сообществ в Facebook. "Страшно подумать, что произойдет в случае ДТП, и какая может быть трагедия", — написал один из комментаторов.

Равнодушие компетентных органов, которые обязаны следить за соблюдением правил пассажирских перевозок, стало уже привычным для жителей Кишинева. Однако на этот раз история получила неожиданное развитие — резонансная фотография попалась на глаза сотрудникам правоохранительных органов.

Национальный инспекторат по патрулированию (НИП) инициировал расследование на основе опубликованного в социальной сети снимка и принял решение наказать водителя.

"На фотографии ясно видно, что водитель микроавтобуса перевозит намного больше пассажиров, чем имеется посадочных мест в салоне. Более того, микроавтобус перегружен, а среди пассажиров находятся и дети", — говорится в сообщении НИП.

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Водитель, лицо которого ясно видно на фотоснимке, был найден, он признал вину и был оштрафован на сумму в 750 леев. Кроме того, водитель получил три штрафных пункта.

Пользователи сети в своих комментариях позитивно оценили это решение полиции, но считают, что правоохранительные органы могли бы не ждать публикации в Facebook, чтобы навести порядок.

"Маршрутки, где люди набиты, как селедки в бочке, каждый день десятками летают по улицам Кишинева", — отметил один из комментаторов.

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Теги:
маршрутки, безопасность, полиция, Преступление, закон и правосудие
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