18:09 24 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.83
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Премьер-министр Молдовы Павел Филип

Премьер Молдовы разбушевался: глава кабмина объявил о массовых увольнениях

© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Общество
Получить короткую ссылку
555 0 0

Молдавский премьер в шоке от того, что произошло в Кишиневе на прошлой неделе: Павел Филип пошел на крайние меры.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Три увольнения и четыре выговора — такое наказание потребовал премьер республики Павел Филип для виновных в смерти 65-летнего мужчины, который скончался на улице Леха Качинского в центре Кишинева, так как "скорая" приехала на вызов лишь спустя 45 минут.

Глава правительства считает этот случай возмутительным. Он также рассказал, что в понедельник он получил отчет от Минздрава. 

"То, что скорая приехала более, чем через 40 минут, это неприемлемо. Я просто не понимаю, как это могло произойти, потому что Кишинев не самый большой город. Кроме того, это было поздно вечером, когда уже нет пробок", — сказал Филип.

Молоток в зале судебных заседаний
© Sputnik / Андрей Старостин
Дело о врачах-рвачах: что грозит медикам, которые зарабатывали на пациентах

Однако, как отметил премьер, больше всего его удивили объяснения сотрудников "скорой".

"Видел попытки предоставить ложную информацию, которую оказалось легко опровергнуть. Потому что некоторые забыли о том, что на автомобилях установлены системы GPS. Не аргумент и то, что не хватает машин, потому что в тот момент было четыре свободных авто, находившихся в центре скорой помощи, и еще десять — в столичном секторе центр", — заявил глава кабмина.

Миллионы у врачей: итоги обысков в двух медучреждениях>>>

По его словам, он ознакомился и с объяснениями водителя "скорой". По мнению премьера, эти слова были написаны под диктовку. В частности, водитель отметил, что по дороге сломался мотор машины, а затем "как по волшебству" у автомобиля исчезли все технические проблемы.

"Требую и считаю правильным уволить за грубое нарушение рабочих обязанностей в первую очередь вице-директора больницы скорой помощи, который ответственен за муниципий Кишинев по той причине, что не была организована достаточным образом работа", — сказал Филип.

Суд
CC0 / Pixabay / Activedia
"Мафия в белых халатах": что сказали судьи фигурантам дела о врачах-рвачах

По его словам, также уволить необходимо диспетчера кишиневской скорой помощи, который принимал этот вызов, и врача неотложки за несоблюдение протокола.

"Когда констатировали клиническую смерть, а не биологическую, необходимо было следовать протоколам. Возможно у этого человека был бы шанс. Но этого не было сделано врачом", — отметил премьер.

Глава кабмина обратил внимание на то, что необходимо дисциплинарно наказать главврача диспетчерского управления, вице-директора по логистике, который исполнял обязанности руководителя.

"Это касается и госсекретаря министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, ответственного за медицинскую помощь. Потому что я видел, какая "быстрая" была реакция. Для того, чтобы началось это расследование, потребовалось мое вмешательство. И только после меня подключились ответственные за это люди", — сказал Филип.

Врач с почетным званием организовал схему по вымогательству денег с пациентов>>>

Премьер отметил, что санкции коснутся и вице-директора единой службы спасения 112, так как надо лучше работать со своими подчиненными. Он отметил, что если требуются учения, то надо их проводить, потому что одна ошибка, даже элементарная, может стоить человеческой жизни.

Филип потребовал, чтобы генеральный секретарь министерства здравоохранения обратился по этому поводу в Генпрокуратуру.

По теме

Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей
Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс
Теги:
выговор, скорая, скорая помощь, увольнение, Павел Филип, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневе выступила группа Наутилус Помпилиус с юбилейным концертом.
В Кишиневе выступила группа "Наутилус Помпилиус" с юбилейным концертом
Когда судьба наносит двойной удар
Боевой арбуз: как огромная ягода "отомстила" автолюбителю - улетное видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться