Премьер Молдовы разбушевался: глава кабмина объявил о массовых увольнениях

Молдавский премьер в шоке от того, что произошло в Кишиневе на прошлой неделе: Павел Филип пошел на крайние меры.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Три увольнения и четыре выговора — такое наказание потребовал премьер республики Павел Филип для виновных в смерти 65-летнего мужчины, который скончался на улице Леха Качинского в центре Кишинева, так как "скорая" приехала на вызов лишь спустя 45 минут.

Глава правительства считает этот случай возмутительным. Он также рассказал, что в понедельник он получил отчет от Минздрава.

"То, что скорая приехала более, чем через 40 минут, это неприемлемо. Я просто не понимаю, как это могло произойти, потому что Кишинев не самый большой город. Кроме того, это было поздно вечером, когда уже нет пробок", — сказал Филип.

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Однако, как отметил премьер, больше всего его удивили объяснения сотрудников "скорой".

"Видел попытки предоставить ложную информацию, которую оказалось легко опровергнуть. Потому что некоторые забыли о том, что на автомобилях установлены системы GPS. Не аргумент и то, что не хватает машин, потому что в тот момент было четыре свободных авто, находившихся в центре скорой помощи, и еще десять — в столичном секторе центр", — заявил глава кабмина.

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По его словам, он ознакомился и с объяснениями водителя "скорой". По мнению премьера, эти слова были написаны под диктовку. В частности, водитель отметил, что по дороге сломался мотор машины, а затем "как по волшебству" у автомобиля исчезли все технические проблемы.

"Требую и считаю правильным уволить за грубое нарушение рабочих обязанностей в первую очередь вице-директора больницы скорой помощи, который ответственен за муниципий Кишинев по той причине, что не была организована достаточным образом работа", — сказал Филип.

По его словам, также уволить необходимо диспетчера кишиневской скорой помощи, который принимал этот вызов, и врача неотложки за несоблюдение протокола.

"Когда констатировали клиническую смерть, а не биологическую, необходимо было следовать протоколам. Возможно у этого человека был бы шанс. Но этого не было сделано врачом", — отметил премьер.

Глава кабмина обратил внимание на то, что необходимо дисциплинарно наказать главврача диспетчерского управления, вице-директора по логистике, который исполнял обязанности руководителя.

"Это касается и госсекретаря министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, ответственного за медицинскую помощь. Потому что я видел, какая "быстрая" была реакция. Для того, чтобы началось это расследование, потребовалось мое вмешательство. И только после меня подключились ответственные за это люди", — сказал Филип.

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Премьер отметил, что санкции коснутся и вице-директора единой службы спасения 112, так как надо лучше работать со своими подчиненными. Он отметил, что если требуются учения, то надо их проводить, потому что одна ошибка, даже элементарная, может стоить человеческой жизни.

Филип потребовал, чтобы генеральный секретарь министерства здравоохранения обратился по этому поводу в Генпрокуратуру.