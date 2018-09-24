В Молдову везут мощи Святого Пантелеймона: где можно поклониться святыне

Где в Молдове верующие могут прийти и поклониться мощам Святого Пантелеймона: полный список мест.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе, привезут в Молдову для возможности поклонения верующих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент республики Игорь Додон.

"С 2 по 12 октября при поддержке президента Республики Молдова и с благословения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира в нашу страну будет привезен фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе", — написал Додон.

Как считает Додон, необходимо защищать православную веру. По его словам, без веры у человека нет будущего.

Святые мощи выставят во многих населенных пунктах нашей страны в следующей очередности: