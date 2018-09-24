В Молдову везут мощи Святого Пантелеймона: где можно поклониться святыне

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе, привезут в Молдову для возможности поклонения верующих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент республики Игорь Додон.
"С 2 по 12 октября при поддержке президента Республики Молдова и с благословения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира в нашу страну будет привезен фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе", — написал Додон.
Как считает Додон, необходимо защищать православную веру. По его словам, без веры у человека нет будущего.
Святые мощи выставят во многих населенных пунктах нашей страны в следующей очередности:
- 2 октября (после 17.00) и 3 октября — Собор Рождества Христова в Кишиневе;
- 4 октября — территория Онкологического института в столице Молдовы;
- 5 октября — собор Святого Иоанна Крестителя, город Комрат;
- 7 октября — собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила, город Кагул;
- 8-9 октября — Епископальный собор Святых Императора Константина и Царицы Елены, город Бельцы;
- 10 октября — Христорождественский монастырь Единецкого района;
- 11 октября — Собор Рождества Христова в Кишиневе.