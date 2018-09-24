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Прихожанка в храме

В Молдову везут мощи Святого Пантелеймона: где можно поклониться святыне

© Sputnik / Said Tsarnaev
Общество
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21810

Где в Молдове верующие могут прийти и поклониться мощам Святого Пантелеймона: полный список мест.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе, привезут в Молдову для возможности поклонения верующих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент республики Игорь Додон.

"С 2 по 12 октября при поддержке президента Республики Молдова и с благословения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира в нашу страну будет привезен фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе", — написал Додон.

Как считает Додон, необходимо защищать православную веру. По его словам, без веры у человека нет будущего.

Святые мощи выставят во многих населенных пунктах нашей страны в следующей очередности:

  • 2 октября (после 17.00) и 3 октября — Собор Рождества Христова в Кишиневе;
  • 4 октября — территория Онкологического института в столице Молдовы;
  • 5 октября — собор Святого Иоанна Крестителя, город Комрат;
  • 7 октября — собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила, город Кагул;
  • 8-9 октября — Епископальный собор Святых Императора Константина и Царицы Елены, город Бельцы;
  • 10 октября — Христорождественский монастырь Единецкого района;
  • 11 октября — Собор Рождества Христова в Кишиневе.

 

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Теги:
список, мощи, Игорь Додон, Молдова
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