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Полиция разогнала унионистов в Кишиневе

Молдавская полиция обязала унионистов выплатить штраф: что произошло

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Унионистов начали штрафовать: за что молдавская полиция наказала сторонников идеи объединения Молдовы и Румынии.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Унионисты (сторонники объединения Молдовы и Румынии), которые провели 1 сентября марш в поддержку своей голубой мечты, оштрафованы на полторы тысячи леев. Поводом для этого стало то, что они заблокировали трассу национального значения.

Полиция разогнала унионистов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унионисты устроили стычки с полицией на выезде из Кишинева

В понедельник, 24 сентября, в управлении столичной полиции Буюкан заслушали организаторов унионистской манифестации. После чего им объявили, что они оштрафованы согласно 225 статье Кодекса о правонарушениях на 30 условных единиц (полторы тысячи леев — это, примерно, 90 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Такое наказание адепты объединения Молдовы и Румынии получили за то, что заблокировали дорогу, связывающую Кишинев с городом Страшены.

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Организаторы марша заявили, что не согласны с принятым решением. Кроме того, по их словам, они сохраняют за собой право опротестовать решение полиции в судебной инстанции.

Что произошло?

Ассоциации Credința Patriei, Unirea ODIP и Tinerii Moldovei объявили о проведении 1 и 2 сентября этого года на площади Великого национального собрания в Кишиневе мероприятия, посвященного идее объединения Молдовы и Румынии. Унионисты прошли маршем по центральным улицам Кишинева.

Полиция разогнала унионистов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унионисты устроили стычки с полицией на выезде из Кишинева

По данным правоохранительных органов, организаторы акции не следовали положениям Закона о свободе собраний. В частности, статья 18 этого документа предусматривает обязательство проводить манифестацию только в обозначенном месте и в течение времени, указанных в предварительном уведомлении.

По данным молдавской полиции,  участники марша унионистов намеренно заблокировали дорогу в Скулянском переулке.

"В то же время эти действия игнорируют положения статьи 8 пункта (с) Закона о свободе собраний. Таким образом, правоохранительные органы после обращений к участникам манифестации  разблокировали транспортную артерию для того, чтобы избежать нарушения прав человека на свободное передвижение", — отметили в инспекторате полиции.

Тогда же полиция получила сообщения о том, что в автобусах унионистов находились запрещенные предметы, в том числе и взрывоопасные.

Согласно данным многочисленных социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против присоединения республики к соседней Румынии.

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Теги:
сторонники объединения, нарушение, штраф, унионисты, полиция, марш, Молдова, Румыния, Общество
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